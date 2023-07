Miss Curvy, II Edizione: il concorso di bellezza torna a Villa Bianca

Domenica 9 luglio, presso Villa Bianca, a partire dalle 19:30, avrà luogo la seconda edizione del concorso di bellezza "Miss Curvy". Nato l'anno scorso come simbolico atto contro il body shaming, l'evento verrà riproposto quest'anno, visto il grande successo dell'edizione 2022.Organizzato da Pubbliemme nella persona di Maurizio Marzocca e Atrebor Fashion di Doriana Iodice, l'evento si pone l'obiettivo di sfidare i canoni e gli stereotipi imposti dalla società odierna, ponendo al centro della serata le modelle curvy, tutte o quasi clienti di Atrebor Fashion, negozio specializzato in taglie forti."Miss Curvy nasce dalla volontà di portare la donna curvy in passerella, dove da sempre è un po' emarginata per dare spazio alle donne "magre" – commenta Doriana Iodice, co-ideatrice dell'evento - Sono titolare di un negozio di abbigliamento curvy e ogni giorno mi imbatto in donne che lottano per il proprio peso, che non sempre dipende dalla "forchetta". Nel mio piccolo in cinque anni di attività ho aiutato tante di loro a sentirsi di nuovo belle, da qui l'idea di fare sfilate e concorsi, dove le modelle non devono preoccuparsi dei centimetri nel sui fianchi".La serata sarà presentata da Maurizio Marzocca e Doriana Iodice e si terrà nel giardino di Villa Bianca. L'ingresso è libero e gratuito.