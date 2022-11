Concorso "Miss curvy" a Corato

Venti partecipanti sfileranno in passerella

Un concorso dedicato alle forme, alle sinuosità, all'eleganza della donna curvy per dire basta ai modelli di estetica e di bellezza consueti e dettati dal mondo del fashion. È quello che si terrà sabato 26 novembre, alle ore 19, negli spazi di Villa Bianca a Corato. Una serata di bellezza, moda e spettacolo intitolata "Miss Curvy 2022" nel corso della quale sarà decretata da una giuria la reginetta curvy dell'anno che sta per terminare.Le venti partecipanti sfileranno in passerella con due outfit ciascuno (casual ed elegante). L'ingresso all'evento sarà gratuito.