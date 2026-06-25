Cronaca
Spari in strada, paura tra i residenti della zona. Ma i colpi erano a salve
Forse una goliardata all'origine dell'episodio che si è verificato in via della Costituzione. Recuperati due bossoli
Corato - giovedì 25 giugno 2026 9.54
Per alcuni interminabili istanti hanno temuto di trovarsi nel bel mezzo di una nuova sparatoria, allertando il 112. All'arrivo degli agenti della Polizia di Stato, giunti sul posto dopo una prima segnalazione, i residenti hanno raccontato l'accaduto, mentre i poliziotti, nel corso dei primi accertamenti, hanno trovato due bossoli.
Fortunatamente quei colpi di arma da fuoco, uditi ieri, tra via Gigante e via Nazionale, a Corato, ed effettivamente esplosi da una arma, si sono poi rivelati innocui. Sparati, presumibilmente, da una pistola caricata a salve. Una vicenda tutt'altro che insolita in città, quella vissuta nel pomeriggio di ieri, quando alcuni residenti della zona, all'improvviso, hanno udito dei rumori riconducibili inequivocabilmente ad un paio di spari provenire da una strada ben precisa, via della Costituzione.
In una manciata di minuti, dopo l'allarme lanciato alla sala operativa del numero unico di emergenza 112, gli agenti del Commissariato di P.S. erano già sul posto per capire cosa fosse realmente accaduto. Solo dopo la ricostruzione dettagliata della situazione - le persone presenti in zona hanno riferito solo di aver sentito i colpi, nessuno avrebbe assistito direttamente alla scena -, i poliziotti hanno perlustrato l'arteria stradale rinvenendo, oltre ai due bossoli, delle macchie sospette.
In realtà, una volta trovati i due colpi d'arma da fuoco ed effettuati gli accertamenti di rito con l'intervento della Polizia Scientifica, si è appurato che si trattava di bossoli esplosi a salve, escludendo scenari più cupi. Potrebbe essersi trattato di una goliardata. Saranno le indagini, ora, a cercare di risalire all'autore del gesto.
Fortunatamente quei colpi di arma da fuoco, uditi ieri, tra via Gigante e via Nazionale, a Corato, ed effettivamente esplosi da una arma, si sono poi rivelati innocui. Sparati, presumibilmente, da una pistola caricata a salve. Una vicenda tutt'altro che insolita in città, quella vissuta nel pomeriggio di ieri, quando alcuni residenti della zona, all'improvviso, hanno udito dei rumori riconducibili inequivocabilmente ad un paio di spari provenire da una strada ben precisa, via della Costituzione.
In una manciata di minuti, dopo l'allarme lanciato alla sala operativa del numero unico di emergenza 112, gli agenti del Commissariato di P.S. erano già sul posto per capire cosa fosse realmente accaduto. Solo dopo la ricostruzione dettagliata della situazione - le persone presenti in zona hanno riferito solo di aver sentito i colpi, nessuno avrebbe assistito direttamente alla scena -, i poliziotti hanno perlustrato l'arteria stradale rinvenendo, oltre ai due bossoli, delle macchie sospette.
In realtà, una volta trovati i due colpi d'arma da fuoco ed effettuati gli accertamenti di rito con l'intervento della Polizia Scientifica, si è appurato che si trattava di bossoli esplosi a salve, escludendo scenari più cupi. Potrebbe essersi trattato di una goliardata. Saranno le indagini, ora, a cercare di risalire all'autore del gesto.