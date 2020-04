Moduli per Buoni Spesa, alla Sacra Famiglia resta attivo il supporto per la compilazione

Resta attivo lo sportello di aiuto alla compilazione dei moduli per far domanda al Comune per poter usufruire di Buoni Spesa messi a disposizione per persone e nuclei famigliari in difficoltà economiche a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. È infatti ancora possibile presentare domande per richiedere l'attribuzione dei buoni spesa fino all'esaurimento delle risorse stanziate.Come già avvenuto la settimana scorsa, in concomitanza con il primo turno di distribuzione dei Buoni Spesa per gli aventi diritto, i volontari della Caritas e dell'Associazione Harambè restano disponibili presso la Parrocchia Sacra Famiglia, in via dei MIlle, 1, per prestare supporto per la compilazione e la trasmissione telematica della pratica di richiesta di sussidio.Lo sportello riceve ogni mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e ogni giovedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Per chi ne avesse bisogno, dovrà presentarsi munito di documento d'identità e attestazione ISEE in corso di validità.L'ingresso sarà consentito ad una persona alla volta. L'attesa avverrà all'esterno della struttura, rispettando le misure di distanziamento interpersonale di un metro.«Già nei primi giorni abbiamo riscontrato una notevole affluenza. - comunicano i volontari - E questo ci fa pensare che in questo particolare momento sono molti i coratini ad avere bisogno di supporto economico, aiuto nell'accedere agli strumenti di sostegno al reddito e di uno spazio d'ascolto e confronto. In un momento così faticoso ed incerto per tutti, teniamoci stretti».A seguito della valutazione delle domande pervenute, l'ufficio dei Servizi Sociali provvede poi a contattare contattato tutti coloro che hanno facoltà a beneficiare del sussidio per il ritiro dei Buoni spesa.I buoni spesa sono personali e numerati, non trasferibili, non cedibili a terzi né convertibili in denaro contante e potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali di cui all'elenco allegato che sarà integrato con ulteriori esercizi che aderiranno all'iniziativa.I beneficiari dei Buoni spesa sono tenuti alla conservazione degli scontrini fiscali per i controlli. L'eventuale uso improprio degli stessi buoni sarà perseguito ai sensi delle vigenti disposizioni di