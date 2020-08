Morte Tarantini, tra gli indagati anche due dei suoi figli

Il prossimo 5 settembre potrebbe essere una data cruciale per fare luce sulla morte di Fedele Tarantini, l'ex tenente della Polizia Locale di Corato morto lo scorso 26 luglio dopo essere stato investito da un suv.Il 5 settembre, infatti, saranno ascoltati dai magistrati la figlia di Tarantini, nata dal primo matrimonio, e il figlio minore, nato dalla relazione con la compagna, la donna che si era autoaccusata dell'incidente costato la vita all'ex poliziotto municipale.Entrambi i figli sono indagati per favoreggiamento insieme ad una terza persona. La compagna, auto accusatasi dell'investimento, è indagata per omicidio volontario ma l'ipotesi di reato potrebbe subire un ridimensionamento a omicidio colposo.Rilevante, tuttavia, per definire la reale dinamica della tragedia e capire se effettivamente sia stata la compagna ad investirlo e non, come invece si pensa, un'altra persona, sarà l'esame dei filmati. Uno dei familiari ha consegnato l'hard disk, gravemente danneggiato e fatto sparire agli inquirenti che stanno comunque tenendo di recuperare i filmati. Dalla loro analisi il possibile punto di svolta.