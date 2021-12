Natale "Altrove", gli auguri del sindaco De Benedittis

Il messaggio di auguri natalizi del sindaco Corrado De Benedittis alla città."Viviamo giorni di festa, tanto desiderati e attesi.La Città, attraversata da migliaia di luci colorate, si carica di un fascino particolare, quasi magico, che voglio dedicare alle bambine e ai bambini, quando uscendo di casa, dovessero rimanere incantati, col nasino all'insù.Un ricco programma di eventi culturali si svolgerà nei luoghi della nostra Città: piazze, strade, teatro, chiese, scuole.L'Amministrazione comunale ha voluto offrire, in tal modo, all'intera Comunità cittadina, la possibilità di vivere serenamente e in modo condiviso, questi particolari giorni dell'anno.D'altro canto, le feste natalizie, spesso, generano, in noi, sentimenti contrastanti.Ci si sente, a volte, estranei e proiettati in un "altrove", lontano dal clima di allegria circostante.C'è un "altrove" giovanile, il cui silenzio merita di essere ascoltato.C'è un "altrove" del lavoro che manca e che quando c'è ti ruba il tempo della vita.C'è un "altrove" delle diversità, culturali, religiose, sessuali, che non ha ancora piena cittadinanza.C'è un "altrove" della sofferenza non detta, che ci si porta dentro comprimendola.A questi tanti "altrove", che sono i mondi interiori di ciascuno di noi, auguro, di sentirsi riconosciuti e rappresentati, da questa nostra città in movimento, che con impegno quotidiano dobbiamo rendere, insieme, più viva, moderna e sincera.Buon Natale e un anno 2022 di Pace".