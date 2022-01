Nel giorno di San Francesco di Sales l'arcivescovo incontra i giornalisti

Come ogni anno, il 24 gennaio la Chiesa celebra San Francesco di Sales, protettore dei giornalisti. Una giornata particolarmente sentita per gli operatori dell'informazione che si riuniscono per un momento di riflessione e preghiera.Questa mattina nel seminario vescovile di Bisceglie, S.E. Mons. D'Ascenzo ha presieduto la Santa Messa e incontrato i giornalisti rivolgendo loro parole di vicinanza e incoraggiandoli nello svolgimento di un lavoro sempre più complesso.Mons. D'Ascenzo ha fatto sua la riflessione di Papa Francesco e condiviso una riflessione sull'informazione locale: «Il mettersi in movimento, il consumare le suole delle scarpe per farsi vicini, per farsi prossimi alla realtà, alle situazioni, alle persone. Accanto a questo sforzo, però, diventa importante l'ascolto, l'accoglienza, il rispetto di chi si ha davanti, la ricerca della verità e il servizio ad ogni persona come è doveroso che sia» ha riferito l'Arcivescovo.La santa Messa è stata concelebrata da don Felice Bacco, della vicina diocesi di Andria.Anche quest'anno, infatti, le diocesi di Andria e Trani hanno celebrato assieme la memoria liturgica di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli operatori della comunicazione sociale.Così si legge in una lettera ai giornalisti dei direttori delle due diocesi - per Andria: don Felice Bacco, per Trani Barletta Bisceglie: diac. Riccardo Losappio:«Questo appuntamento annuale, accanto ad altri momenti, ci offre l'occasione per sviluppare, in un contesto di preghiera, qualche considerazione sul ruolo dei giornalisti all'interno del variegato mondo della comunicazione. E la riflessione muove proprio dall'esperienza di Francesco di Sales maturata prima nell'attività di studioso e poi nel ministero episcopale come vescovo di Ginevra. Egli si dedicò al giornalismo e alla stampa nel periodo a cavallo tra il millecinquecento e il milleseicento avvalendosi di una cospicua corrispondenza epistolare con i fedeli della sua diocesi, corrispondenza che veniva altresì stampata e diffusa nel territorio a lui affidato».Questo il tema che il Santo Padre Francesco ha scelto per la 56.ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che si celebrerà nel 2022:Dopo il Messaggio del 2021, centrato sull'andare e vedere, nel suo nuovo Messaggio per la Giornata Mondiale del 2022 Papa Francesco chiede al mondo della comunicazione di reimparare ad ascoltare.La pandemia ha colpito e ferito tutti e tutti hanno bisogno di essere ascoltati e confortati. L'ascolto è fondamentale anche per una buona informazione. La ricerca della verità comincia dall'ascolto. E così anche la testimonianza attraverso i mezzi della comunicazione sociale. Ogni dialogo, ogni relazione comincia dall'ascolto. Per questo, per poter crescere, anche professionalmente, come comunicatori, bisogna reimparare ad ascoltare tanto.Gesù stesso ci chiede di fare attenzione a come ascoltiamo (cf Lc 8,18). Per poter veramente ascoltare ci vuole coraggio, ci vuole un cuore libero e aperto, senza pregiudizi.In questo tempo nel quale la Chiesa tutta è invitata a mettersi in ascolto per imparare ad essere una Chiesa sinodale, tutti siamo invitati a riscoprire l'ascolto come essenziale per una buona comunicazione