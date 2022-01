Nella chiesa di San Vito va in mostra l'"Oltre"

Il nuovo anno inizia all'insegna della bellezza, della speranza e della ri-nascita con "Oltre l'arte": una mostra a tema organizzata dall'associazione culturale "OLTRE LE RADICI" in collaborazione con il Liceo artistico "Federico II Stupor Mundi" e con il patrocinio del Comune di Corato.Dal 10 al 14 gennaio 2022 nella bellissima chiesa di San Vito saranno esposte otto opere, per lo più scultoree, realizzate da docenti e studenti del Liceo artistico di Corato e accomunate dal messaggio positivo di "andare oltre".Lunedì 10 gennaio alle ore 18:00 l'inaugurazione allietata dalle note dell'arpa suonata dalla giovanissima Riccarda Zicolella e dalla declamazione di testi poetici e letterari a cura della studentessa Morena Bucci.Dando forma alle libertà negate, al desiderio di riappropriarsi delle proprie abitudini, agli abbracci mancati, alle emozioni provate a causa del Covid e alla speranza di un futuro migliore, le opere d'arte esposte condurranno i fruitori in un percorso di riflessione stimolando ad andare oltre se stessi e il "qui e ora" per ri-nascere, ri-crearsi, ri-trovarsi, ri-scoprirsi e ri-vivere.Le opere sono state raccolte in un piccolo catalogo che sarà distribuito gratuitamente durante i cinque giorni della mostra.Mai come ora abbiamo bisogno della bellezza, che l'arte rappresenta al meglio, perché guarisce e ci salva dalle tenebre del periodo pandemico che purtroppo stiamo ancora vivendo.L'associazione "Oltre le Radici", costituitasi il 5 febbraio 2020, poco prima del lockdown, con la mostra d'arte a tema, che ben si inserisce nel programma degli eventi natalizi proposti dal Comune e intitolato "Desiderato", vuole lanciare un messaggio di speranza.Quando sembra che non ci sia via di fuga, è la speranza che ci fa vedere la luce e ci rende capaci di andare avanti.L'arte ci invita a guardare oltre le brutture di questo tempo e a riprendere "Con Ottimismo il Cammino Verso Il Domani", acrostico della parola COVID e sottotitolo della mostra. L'arte come stella ci guida sulla strada della bellezza e della gioia che, nel periodo natalizio più che mai, trionfano sulla tristezza.A latere della mostra, un laboratorio di lettura per bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni in collaborazione con la libraia e bibliotecaria Giada Filannino che si terrà il 12 gennaio alle 18 e per il quale è obbligatorio prenotarsi inviando una mail all'indirizzo mail oltreleradici2020@libero.it ; e l'ultimo giorno, il 14 gennaio alle ore 20:00, la degustazione gratuita di dolci "sospiri di speranza".L'ingresso alla mostra e la partecipazione ai due eventi saranno gratuiti e il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Sarà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 ed esibire il Super Green Pass.