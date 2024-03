NicolaTullo : le opere e i giorni

In memoria dell'artista recentemente scomparsosi è tenuto ieri presso il Liceo Artistico "Federico II-Stupor Mundi" di Corato, organizzato dalla prof.ssa Monica Tommasicchio, in stretta collaborazione con il Dirigente Savino Gallo, l'atteso incontro tra gli studenti degli ultimi anni dell'Istituto e l'arch. Patrizia Tullo, figlia del compianto artista, e il prof. Pasquale Pisani, già docente di Storia dell'Arte presso la stessa scuola.La giornata di studio è stata concepita in funzione propedeutica alla preparazione degli studenti partecipanti al Concorso letterario "Cataldo Leone", creatura voluta dello stesso prof. Nicola Tullo in omaggio al suo mentore e fraterno amico.La platea si è arricchita anche della presenza del presidente della stessa Associazione "Cataldo Leone"Massimo Martinelli, dell'ing. Marco Bronzini, in qualità di Consigliere delegato alla Programmazione Scolastica ed Edilizia Scolastica per la Città metropolitana di Bari, dei docenti accompagnatori delle classi e di altri congiunti della famiglia dell'Artista.Dopo aver sottolineato, in premessa, che alle giovani generazioni necessitano esempi di alto valore per tentare di lenire gli effetti del nichilsmo passivo, nel vuoto dei valori esistenziali della odierna società, il prof. Pisani ha evidenziato la necessità di affrontare uno studio sistematico dell'autore approcciando labiografia e la carriera artistica con rigore scientifico e ridimensionando il vincolo del rapporto affettivo,nonché facendo ricorso al cosidetto metodo Valery, vera e propria guida per la ricerca prodotta.In seguito l'arch. Tullo si è soffermata sul titolo della narrazione proposta e sul legame imprescindibile tra l'opera delcelebre poeta Esiodo e il valore profondo della assidua frequentazione dei Classici, vero e proprio leitmotivdella esperienza umana di suo padre.Ala scaletta degli argomenti proposti si è alternato un cortometraggio, a firma degli stessi due relatori, che ha tentato di riassumere la poliedrica e multiforme attività di Nicola Tullo, non solo artista, è bene ricordarlo, ma anche uomo politico impegnato e animatore culturale di primo piano nella comunità cittadina.Il video, corredato da immagini di repertorio e da brani musicali cari all'artista, ha suscitato grande emozione nei partecipanti che hanno potuto condividere così, con i congiunti presenti, la grande statura morale e culturale dell'artista compianto.Nella stessa giornata è stato annunciato, da parte del due relatori, la programmazione di una manifestazione, aperta ad autorità e cittadini, nel prossimo maggio in prossimità della premiazione del Concorso letterario, per quest'anno dedicato proprio alla memoria di Nicola Tullo.Al termine l'ing. M.Bronzini ha preso la parola confermando la necessità di conservare una preziosa memoria per la cultura regionale, senza dimenticare di rimarcare l'alto valore di esempio che la biografia dell'Artista propone alle giovani generazioni.Alla stessa maniera il presidente Martinelli ha ricordato l'importanza dell'autore per la sua stessa formazione umana e la crescita culturale della associazione da lui stesso presieduta.