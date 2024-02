Notte Bianca dei Licei artistici e ultimo Open Day

Vedere di persona l'Istituto, con i suoi laboratori, le mostre e gli speciali allestimenti creati per l'occasione, rappresenterà la migliore occasione per effettuare una scelta consapevole. Studenti e insegnanti saranno a disposizione delle famiglie per guidarle nella visita dell'istituto e per fornire tutte le informazioni sul percorso di studi e i sette indirizzi in cui si articola la scuola, dopo un primo biennio propedeutico e orientativo: Architettura, Arti figurative, Audiovisivo e multimediale, Scenografia, Design della Ceramica, del Legno e dei Metalli. È inoltre presente un corso serale, rivolto agli adulti.

Nel pomeriggio, dalle 17 alle 21, si svolgerà l'evento speciale e conclusivo di Orientamento, con la Notte Bianca dei Licei artistici, quest'anno dedicata al Surrealismo (in occasione del centenario del primo Manifesto Surrealista, pubblicato da André Breton nel 1924). I visitatori potranno così immergersi in una realtà visionaria, onirica, caratteristiche uniche di questo movimento d'avanguardia che ha voluto esprimere "il funzionamento reale del pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica e morale." Il Surrealismo attribuiva all'arte un ruolo edificante perché era vista come manifestazione dell'inconscio, proprio negli anni in cui si affermavano le teorie sulla psicanalisi di Freud e la necessità, quindi, di far emergere l'inconscio per raggiungere l'equilibrio e risolvere i conflitti psichici. L'arte surrealista, con la rivalutazione del sogno, dell'irrazionale, della follia, diventa, così, un mezzo per vivere in un mondo alternativo a quello della realtà.Gli studenti del nostro Liceo hanno realizzato delle opere ispirate a questo movimento artistico e saranno lieti di condividere con il pubblico le loro creazioni, accompagnando le famiglie in un percorso che prevede mostre, proiezioni, installazioni e spettacoli interattivi. Alcuni spazi della scuola saranno dedicati al British Surrealism, in particolare a quegli autori che sono considerati gli ispiratori e antenati del Surrealismo: Edgar Allan Poe e Lewis Carroll. I visitatori potranno, inoltre, ammirare un'installazione dedicata alla memoria del compianto prof. Giuseppe Vallarelli: l'opera rappresenta delle lampade floreali gigantesche al cui interno è riconoscibile la sagoma del personaggio di Alice in Wonderland che cerca il suo percorso "nel bel meriggio d'or", illuminato dai manufatti.

Oltre alle mostre e alle proiezioni site-specific, il pubblico potrà assistere allo spettacolo del Coro della scuola (coordinato dalla prof.ssa Porzia Volpe) e alla video-performance realizzata dagli studenti dell'indirizzo Audiovisivo Multimediale (a cura dalla prof.ssa Enza Molinari, spettacoli alle 18 e alle 20). La scuola, per l'occasione, sarà aperta al mattino dalle 10 alle 12.30.

Domani 4 febbraio il Liceo artistico Federico II "Stupor Mundi" di Corato aprirà nuovamente le porte a studenti e famiglie per l'ultimo Open Day, in vista delle prossime iscrizioni all'anno scolastico 2024-2025.