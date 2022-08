Sua Eccellenza Monsignor Leonardo D'Ascenzo ha reso note le nuove nomine per alcuni incarichi pastorali nel territorio dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.«Quale pastore della comunità diocesana è mio compito provvedere agli uffici. Dopo attento discernimento ed essendomi avvalso di consultazioni in spirito di corresponsabile sinodalità, comunico le nomine a partire dal nuovo anno pastorale» ha commentato l'arcivescovo. «Invito tutti i membri del popolo di Dio ad accogliere, con stima e fiducia, quanti sono stati nominati sostenendoli con la preghiera e la fattiva collaborazione. A tutti auguro un proficuo servizio nell'imminenza del nuovo anno pastorale».- il Rev.dotermina l'incarico di Vicario parrocchiale della parrocchia "SS. Matteo e Nicolò" in Bisceglie ed è nominato Parroco della parrocchia "S. Maria di Costantinopoli" in Bisceglie e Referente spirituale del gruppo UNITALSI-Bisceglie;- il Rev.dotermina l'incarico di Rettore della Chiesa Matrice "S. Maria Maggiore" in Corato ed è nominato Parroco della parrocchia "Maria SS.ma Incoronata" in Corato;- il Rev.dotermina l'incarico di Parroco della parrocchia "S. Maria di Costantinopoli" in Bisceglie e vivrà un'esperienza di servizio pastorale presso la diocesi di East Anglia (Inghilterra);- il Rev.dotermina l'incarico di Vicario parrocchiale della parrocchia "S. Giovanni Apostolo" in Barletta ed è nominato Vicario parrocchiale della parrocchia "S. Paolo Apostolo" in Barletta;- il Rev.dotermina l'incarico di Vicario parrocchiale della parrocchia "Maria SS.ma Incoronata" in Corato ed è nominato Vicario parrocchiale della parrocchia "S. Maria Greca" in Corato;- il Rev.dotermina l'incarico di Vicario parrocchiale della parrocchia "Cuore Immacolato di Maria" in Barletta ed è nominato Vicario parrocchiale della parrocchia "Maria SS.ma Incoronata" in Corato;- il Rev.dotermina l'incarico di Vicario parrocchiale della parrocchia "S. Paolo Apostolo" in Barletta ed è nominato Vicario parrocchiale della parrocchia "San Giovanni Apostolo" in Barletta;- il Rev.dotermina l'incarico di Parroco della parrocchia "Maria SS.ma Incoronata" ed è nominato Rettore della Chiesa Matrice "S. Maria Maggiore" e Rettore della "Chiesa dei Cappuccini" in Corato;- il Rev.doè nominato Rettore della Chiesa "S. Michele Arcangelo" in Bisceglie;- il Rev.doè nominato Cappellano del Cimitero di Corato.