Il lusinghiero successo riscosso giovedì 23 giugno nell'evento al quale ha partecipato lo scrittore Jonathan Bazzi, per la sua unica data pugliese, è senza dubbio di buon auspicio per gli appuntamenti successivi di, la rassegna promossa dalla. La 15esima edizione è organizzata in collaborazione con l', attiva nella sensibilizzazione alla ricerca sui linfomi non Hodgkin.Quattro gli eventi in calendario a luglio, con la presenza di nomi del giornalismo e della televisione.Martedi 5 luglio, alle ore 19:30 nel Chiostro di Palazzo di Città, sarà la volta di. Milanese, uno dei volti più noti del giornalismo e della tv d'Italia, è autore di una serie di bestseller internazionali sugli scandali in Vaticano. Nuzzi sarà a Corato per la prima volta e presenterà il suo nuovo libro "I predatori (tra noi)" edito da Rizzoli. Ideatore e conduttore di programmi televisivi di successo, attualmente conduce "Quarto grado", in onda su Rete 4, e scrive per il quotidiano "La Stampa".Venerdi 15 luglio, alle ore 19:30, gli spazi di Maperò in largo Plebiscito accoglieranno. Nata a Milano da padre croato e madre pugliese, alla fine degli anni '90 ha cominciato a lavorare come conduttrice televisiva. È stata una delle prime VJ d'Italia, diventando il volto e la voce di un'intera generazione che ascoltava la stessa musica e si appassionava alle stesse serie tv.Sul piccolo schermo è entrata nel cast di "Don Matteo", "Non dirlo al mio capo", "Un medico in famiglia" per poi approdare al cinema e alla radio.Attualmente conduce Shaker su RTL 102.5. "In due sarà più facile restare svegli" è il suo romanzo d'esordio con Giunti.Venerdi 22 luglio, alle ore 19:30, sempre presso Maperò, toccherà a, ospite della rassegna di Corato per presentare il suo nuovo libro "Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia" edito da Solferino. Rizzo è stato a lungo una firma del Corriere della Sera prima di diventare vicedirettore di Repubblica. È autore di numerosi bestseller tra cui "La casta", scritto con Gian Antonio Stella (2007). Tra i suoi libri più recenti ricordiamo "02.02.2020. La notte che uscimmo dall'euro" (2018), "La memoria del criceto" (2019) e, con Tito Boeri, "Riprendiamoci lo Stato" (2020).Martedi 26 luglio, alle 19:30, nuovo appuntamento a Maperò con. Romana, fresca vincitrice del Premio Strega giovani di quest'anno e nella cinquina finale del premio italiano più di prestigio in assoluto.Sceneggiatrice di film, ha scritto i romanzi "Il dolore secondo Matteo" (minimum fax 2007), "Tutte le feste di domani" (Rizzoli 2013) e "Miden" (Mondadori 2018). Nel 2019 si è dedicata al volume di poesie "Le bambinacce" con Marco Rossari (Feltrinelli). I suoi racconti sono apparsi su diverse antologie e riviste, sia in Italia che all'estero. Per Einaudi ha pubblicato "Niente di vero" (2022), che presenterà a Corato.L'accesso ai singoli eventi è gratuito.