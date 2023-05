Nuzzle, è coratino l'astro nascente della musica dance-elettronica

L'EDM (Electronic Dance Music) italiana può vantare un nuovo dj-producer, che in poco tempo si sta affermando a livello italiano ed europeo. Lui è Nuzzle ed è un coratino doc.Nato il 29 dicembre 2000, Cataldo Nuzzolese, questo il suo vero nome, ha fatto scalpore nella scena della musica dance elettronica con la sua miscela unica di ritmi ad alta energia e melodie contagiose.Appassionato di musica fin da piccolo, crescendo, ha iniziato ad esplorare svariati generi e alla fine ha trovato la sua vocazione nella musica dance elettronica.Sin da giovanissimo, Nuzzle era già nel giro dei grandi club pugliesi, dove a suon di serate si è conquistato sempre più spazio. Corato sta stretta al talento di Cataldo, che così si sposta a Milano. Qui collabora in svariate produzioni con l'etichetta "Virgin Italia" finite inoltre su diversi articoli di Billboard. Al momento Nuzzle conta tre inediti su Spotify: I'm Stressed, I Love London e Time.L'ascesa al successo però è iniziata quando sui suoi canali social ha pubblicato una versione remix di "King of the Bongo". Con oltre 10 milioni di visualizzazioni tra Tiktok, Instagram e YouTube, il suo brano è divenuto virale in tutto il mondo, tanto da attirare l'attenzione delle grandi case discografiche.Attenzione che viene messa nero su bianco il 26 gennaio di quest'anno, con un prestigiosissimo contratto firmato con Sony UK.Il momento d'oro di Nuzzle però è appena cominciato: dopo aver partecipato ad un contest di giovani talenti organizzato da Cupra, casa automobilistica spagnola, il dj coratino, ma residente a Milano, avrà la grande opportunità di esibirsi a Francoforte l'11 Giugno 2023 come ospite al World Club Dome, uno degli eventi di EDM più importanti d'Europa, assieme a nomi del calibro di David Guetta e Robin Schulz.«Sono davvero felicissimo dei risultati ottenuti, ma questi per me sono solo il punto di partenza per un futuro ancor più ricco di successi», commenta in esclusiva Nuzzle per Coratoviva. Il dj poi prosegue «Continuerò a metterci tutto l'impegno, l'entusiasmo e la passione, che mi spingono ogni giorno a migliorarmi, a sperimentare, a perfezionarmi».E noi da suoi concittadini, non possiamo che essere fieri della sua carriera, che è soltanto agli inizi.