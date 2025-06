"Oltre il silenzio”: l’IISS Oriani di Corato premiato alla LUISS al concorso “Legalità e Merito”

L'IISS Oriani-Tandoi di Corato si distingue a livello nazionale con la partecipazione al concorso "Legalità e Merito", promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con l'università LUISS Guido Carli e con il sostegno di importanti istituzioni come la Corte dei Conti, l'ANAC e il Consiglio Nazionale Forense.Protagoniste del progetto sono state due classi dell'Istituto, 3H e 3I dell'indirizzo Sanità e Assistenza sociale, supportate dalle docenti Silvia Di Bisceglie e Daniela Gataleta, che hanno dimostrato grande partecipazione, sensibilità e impegno nel lavoro di gruppo, affrontando con maturità e spirito critico il tema della violenza di genere, una delle macroaree proposte dal concorso.Il frutto di questo percorso è il fumetto "Oltre il silenzio", premiato per l'originalità del linguaggio e la forza del messaggio. L'opera narra la giornata-tipo di due adolescenti, Anna e Marco, mettendo a confronto i diversi ostacoli e privilegi che ciascuno vive nel proprio quotidiano, spesso dati per scontati.Attraverso tavole intense e dialoghi realistici, il fumetto evidenzia i disagi che una ragazza può vivere ogni giorno: molestie per strada, sguardi invadenti, violenza verbale e, in alcuni casi, aggressioni anche da parte di sconosciuti. Un racconto diretto, incisivo, capace di smuovere le coscienze.Il messaggio centrale del lavoro è chiaro: il cambiamento parte da noi. La parola chiave del progetto è "normalità", perché l'uguaglianza non dovrebbe essere una richiesta, ma un presupposto naturale, un diritto acquisito e riconosciuto in ogni spazio della società.Durante la cerimonia finale, svoltasi presso la LUISS di Roma, gli studenti dell'Oriani-Tandoi hanno avuto l'occasione di presentare il proprio lavoro, confrontarsi con coetanei di tutta Italia e dialogare con rappresentanti delle istituzioni. Un momento di crescita collettiva, in cui la scuola si è confermata non solo luogo di formazione, ma laboratorio di cittadinanza attiva e consapevole."Grande orgoglio per l'intera comunità scolastica, che ha creduto sin dall'inizio in questo percorso educativo, valorizzando il talento e la voce degli studenti. Ha dichiarato il Dirigente Scolastico, prof. Francesco Catalano. L'esperienza conferma il ruolo fondamentale dell'istruzione nel costruire una cultura del rispetto e nel combattere ogni forma di discriminazione".Con "Oltre il silenzio", l'IISS Oriani-Tandoi ha lanciato un messaggio potente e urgente: solo attraverso la consapevolezza, la solidarietà e l'educazione possiamo costruire una società più giusta e inclusiva.Segui @ipctandoi_corato e resta connesso con il futuro!