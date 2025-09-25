Oltre la consegna del “pacco”: il lavoro della Caritas a Corato

13 foto Caritas

Una delle realtà che Corato può vantare e che contribuisce al benessere della comunità è la, ente di accoglienza e di aiuto,. Un'opera indispensabile per molti soprattutto per il lavoro di ascolto e accompagnamento.La Caritas nacque con uno scopo specifico: consegnare il famosoa chi era in difficoltà. Con il tempo, però, l'idea del "pacco" ha assunto sfumature sempre più umane e solidali: non è più solo la consegna di beni di prima necessità, ma la "donazione" di vicinanza, comprensione e solidarietà.Le Caritas parrocchiali si muovono da sempre nel territorio coratino e da sempre hanno aiutato la comunità con le loro opere di volontariato. Da tre anni, le diverse realtà hanno trovato un punto d'incontro nella, con sede in via Sonnino 11. I quattro referenti volontari -collaborano al fine di aiutare tra le 350 e le 400 famiglie, con un totale di 1120 persone. Un lavoro reso possibile dall'affiatamento dei quattro responsabili che si dedicano continuamente a questo servizio.La Caritas Diocesana ha, sin da subito, offerto servizi che potessero riunire la collettività e creare momenti di scambio: tra questi la. Evento che si svolgeva saltuariamente in passato e che, con la fine del Covid, è divenuto tradizione grazie alla collaborazione di più realtàL'utenza presa in considerazione è varia e conseguentemente vari sono gli approcci utilizzati. Tante le problematiche da affrontare, ma anche tante le soluzioni attuate al fine di risolverle:. Molte delle situazioni vengono affrontate insieme al, Pronto Intervento Sociale, che indirizza i volontari verso casi più gravi.Tra le sfide affrontate, ilrientra sicuramente tra queste: ottime le risposte da parte dei volontari e delle volontarie, ma l'obiettivo è quello di giungere a un rapporto 1 a 1 tra studente e insegnante. Anche la possibilità dia persone che ne avevano bisogno si è rivelata una prova non semplice ma che ha ricevuto i meritati risultati: pur trattandosi di lavori stagionali, l'impegno e la costanza dei lavoratori ha ripagato i tentativi di aiuto dei referenti.Particolare attenzione è posta sulla questione. Necessaria è la selezione dei capi, che devono essere ben curati, lavati e dignitosi.Altra iniziativa concentrata nel mese di settembre è lanecessario per affrontare l'anno. Un'attenzione che nasce dalla consapevolezza che la povertà educativa è tra le più presenti.Alla base delle donazioni vi sono gli alimenti, tra cui latte, legumi, zuppe, zucchero, pasta, fette biscottate, confetture. La Caritas è iscritta aldi Bitonto, che fornisce ogni mese circa, che non possono essere venduti.«Questa gente a me personalmente, come a tanti altri volontari, insegna il "dare che noi riceviamo". Questo è il nostro motto. È bellissimo perché questa gente non chiede niente e non ti dà nulla, però nel momento in cui tendi la mano, ti dà un sorriso che per me è fondamentale. Vedere un bambino che ti sorride davanti alla semplice matita, che nel suo Paese non ha mai visto, è veramente bellissimo" raccontano, con gli occhi colmi di lacrime.Far parte di questo mondo significa allargare le braccia verso chi ha bisogno, in particolare a chi cerca l'inclusione. L'obiettivo alla base del lavoro dei referenti è rendere ogni persona che si avvicina alla Caritas parte di una famiglia, dissipando quell'alone di vergogna che spesso prende il sopravvento. Il lavoro è sicuramente tanto, ma la passione, la pazienza e l'amore dei referenti e dei volontari permettono di