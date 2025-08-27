Oltre trenta partecipanti per la nona edizione di "Pedalando con i Santi"

Oltre trenta partecipanti hanno preso parte domenica 24 agosto alla nona edizione di, la tradizionale cicloescursione estiva organizzata daldi Corato nel corso della domenica nella festa patronale di San Cataldo.L'iniziativa si è confermata un appuntamento molto atteso, capace di unire mobilità sostenibile, cultura, spiritualità e valorizzazione del territorio, con il coinvolgimento attivo di cittadini, volontari, enti e istituzioni. Già i giorni precedenti alcuni cittadini hanno inviato messaggi che chiedevano informazioni sulla manifestazione.L'evento ha proposto un percorso in bicicletta attraverso alcuni dei luoghi più significativi della città, arricchito da momenti di riflessione e legami con le tradizioni locali. Un'occasione preziosa per riscoprire il patrimonio storico e spirituale di Corato, promuovendo al contempo uno stile di vita più sostenibile e rispettoso dell'ambiente.Nel corso della manifestazione sono stati ribaditi i temi portanti dell'associazione: la promozione della mobilità dolce, la tutela del paesaggio rurale, la valorizzazione della storia locale, la creazione di reti e sinergie tra cittadini, associazioni e istituzioni. Tra le tappe più significative di questa edizione: la visita di Lama Cupa e dell'azienda agricola omonima, esempio virtuoso di agricoltura sostenibile a km 0; la visita alla Casa Museo di Luisa Piccarreta, recentemente riaperta al pubblico dopo un accurato restauro. Luisa Piccarreta, figura mistica e scrittrice spirituale, è conosciuta in tutto il mondo e la sua casa è meta di pellegrinaggi da numerosi paesi, ma resta ancora poco nota tra i cittadini di Corato. Questo passaggio ha rappresentato un momento particolarmente intenso e significativo dell'intero percorso tra uliveti e filari di viti, tratturi e muretti a secco.La giornata si è conclusa con un momento collettivo presso la Chiesa Matrice, ulteriore simbolo identitario della nostra comunità. Pedalando con i Santi si conferma un appuntamento intergenerazionale, che coinvolge famiglie, giovani e anziani in un'esperienza collettiva all'insegna dello sport, della spiritualità e del senso di comunità.

Significativa la dichiarazione del presidente Giuseppe Faretra: