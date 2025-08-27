med bicicletta
med bicicletta
Attualità

Oltre trenta partecipanti per la nona edizione di "Pedalando con i Santi"

Soddisfatto Giuseppe Faretra, presidente del circolo Legambiente "Angelo Vassallo" di Corato

Corato - mercoledì 27 agosto 2025 Comunicato Stampa
Oltre trenta partecipanti hanno preso parte domenica 24 agosto alla nona edizione di Pedalando con i Santi, la tradizionale cicloescursione estiva organizzata dal circolo Legambiente "Angelo Vassallo" di Corato nel corso della domenica nella festa patronale di San Cataldo.

L'iniziativa si è confermata un appuntamento molto atteso, capace di unire mobilità sostenibile, cultura, spiritualità e valorizzazione del territorio, con il coinvolgimento attivo di cittadini, volontari, enti e istituzioni. Già i giorni precedenti alcuni cittadini hanno inviato messaggi che chiedevano informazioni sulla manifestazione.

L'evento ha proposto un percorso in bicicletta attraverso alcuni dei luoghi più significativi della città, arricchito da momenti di riflessione e legami con le tradizioni locali. Un'occasione preziosa per riscoprire il patrimonio storico e spirituale di Corato, promuovendo al contempo uno stile di vita più sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

Nel corso della manifestazione sono stati ribaditi i temi portanti dell'associazione: la promozione della mobilità dolce, la tutela del paesaggio rurale, la valorizzazione della storia locale, la creazione di reti e sinergie tra cittadini, associazioni e istituzioni. Tra le tappe più significative di questa edizione: la visita di Lama Cupa e dell'azienda agricola omonima, esempio virtuoso di agricoltura sostenibile a km 0; la visita alla Casa Museo di Luisa Piccarreta, recentemente riaperta al pubblico dopo un accurato restauro. Luisa Piccarreta, figura mistica e scrittrice spirituale, è conosciuta in tutto il mondo e la sua casa è meta di pellegrinaggi da numerosi paesi, ma resta ancora poco nota tra i cittadini di Corato. Questo passaggio ha rappresentato un momento particolarmente intenso e significativo dell'intero percorso tra uliveti e filari di viti, tratturi e muretti a secco.

La giornata si è conclusa con un momento collettivo presso la Chiesa Matrice, ulteriore simbolo identitario della nostra comunità. Pedalando con i Santi si conferma un appuntamento intergenerazionale, che coinvolge famiglie, giovani e anziani in un'esperienza collettiva all'insegna dello sport, della spiritualità e del senso di comunità.

Significativa la dichiarazione del presidente Giuseppe Faretra:

«La manifestazione nasce con l'obiettivo di far conoscere, al ritmo lento della bicicletta, alcuni angoli preziosi della nostra città e della nostra campagna. L'esperienza maturata in questi anni dimostra che creare sinergie è l'approccio giusto per costruire qualcosa di buono per Corato.
Abbiamo attraversato spazi diversi tra fede, ambiente e storia locale, dando voce e visibilità a un patrimonio diffuso e spesso dimenticato. Ringrazio con tutti il cuore i volontari di Legambiente, i partecipanti, il cultore della storia locale Giuseppe Magnini, l'azienda Lama Cupa e le istituzioni come la Polizia Municipale, la Misericordia e l'associazione dei Figi della Divina Volontà che hanno contribuito a rendere possibile tutto questo. Abbiamo avuto riscontri favorevoli e positivi sui social della manifestazione segno che siamo sulla strada giusta.
Continueremo a pedalare insieme, con convinzione, verso una città più verde, più consapevole e più viva. Noi stiamo facendo la nostra parte e continueremo a farla. Già stiamo pianificando per il mese di settembre una serie di attività per la cittadinanza con il coinvolgimento di professionisti ed istituzioni».

  • Legambiente Corato
Una serata piena di “Cuoricini”: il concerto dei Coma Cose a Corato
27 agosto 2025 Una serata piena di “Cuoricini”: il concerto dei Coma Cose a Corato
Giornata internazionale del cane un impegno globale per gli amici a quattro zampe
27 agosto 2025 Giornata internazionale del cane un impegno globale per gli amici a quattro zampe
Altri contenuti a tema
"Pedalando con i Santi": un viaggio tra fede, natura e sostenibilità Vita di Città "Pedalando con i Santi": un viaggio tra fede, natura e sostenibilità Legambiente promuove il territorio utilizzando forme di turismo lento
Agricoltura e cambiamento climatico: un incontro per conoscere le evoluzioni in corso Ambiente Agricoltura e cambiamento climatico: un incontro per conoscere le evoluzioni in corso La cooperativa Terra Maiorum e Legambiente "circolo Angelo Vassallo" organizzano un convegno sul tema
Legambiente per attenuare i cambiamenti climatici Ambiente Legambiente per attenuare i cambiamenti climatici Una serie di incontri per sensibilizzare sul tema
1 Nuovo anno e rinnovate questioni l'apppello di Legambiente Ambiente Nuovo anno e rinnovate questioni l'apppello di Legambiente Tante questioni socioambientali aperte nella nostra città dall' istituire il Registro Tumori fino alla piena fruizione del dolmen di Corato e delle tombe di San Magno
Auguri di partecipazione e di pace dal circolo Legambiente cittadino Ambiente Auguri di partecipazione e di pace dal circolo Legambiente cittadino Un nuovo anno verso altre prospettive
A Corato con la “Festa dell’albero” si implementa il green locale A Corato con la “Festa dell’albero” si implementa il green locale La piantumazione di nuovi arbusti si terrà il 21 novembre in occasione della: “Giornata nazionale degli alberi”
Legambiente Corato, "Puliamo il Mondo" e presentazione rapporto Ecomafia Territorio Legambiente Corato, "Puliamo il Mondo" e presentazione rapporto Ecomafia I volontari del Circolo “Angelo Vassallo” hanno svolto un clean-up in via Vecchia Barletta
"Puliamo il mondo": a Corato torna la manifestazione di Legambiente Ambiente "Puliamo il mondo": a Corato torna la manifestazione di Legambiente Appuntamento domani in via Vecchia Barletta
Confagricoltura Bari-Bat: “Essenziale un tavolo in Prefettura per parlare di prevenzione dei furti in campagna”
27 agosto 2025 Confagricoltura Bari-Bat: “Essenziale un tavolo in Prefettura per parlare di prevenzione dei furti in campagna”
Picchia la compagna e la manda in ospedale, arrestato per maltrattamenti
26 agosto 2025 Picchia la compagna e la manda in ospedale, arrestato per maltrattamenti
Coma_Cose a Corato: info utili, parcheggi consigliati e ordinanza sindacale
26 agosto 2025 Coma_Cose a Corato: info utili, parcheggi consigliati e ordinanza sindacale
Lavori sulla linea Corato-Andria: sospensione prorogata e nuova variazione oraria
26 agosto 2025 Lavori sulla linea Corato-Andria: sospensione prorogata e nuova variazione oraria
Finalmente agibile lo stadio comunale di Corato
26 agosto 2025 Finalmente agibile lo stadio comunale di Corato
Abbandono rifiuti, un piano straordinario da 6,5 milioni di euro nell'area metropolitana
26 agosto 2025 Abbandono rifiuti, un piano straordinario da 6,5 milioni di euro nell'area metropolitana
Al via a Corato la 57° edizione de "Il Pendio "
26 agosto 2025 Al via a Corato la 57° edizione de "Il Pendio"
L'attesa è finita: i Coma Cose a Corato per la festa di San Cataldo
26 agosto 2025 L'attesa è finita: i Coma Cose a Corato per la festa di San Cataldo
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.