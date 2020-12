"Open Experience" un concerto esclusivo in streaming con artisti e imprenditori

​Musica, danza, teatro e interviste sono i contenuti salienti di "Open Experience" il concerto in streaming del Corato Open Space in onda sui suoi canali social il 27 dicembre 2020 alle ore 21.40.«Il COVID-19 non ci ha fermato» - sottolinea il Corato Open Space che continua la sua programmazione eventi con la prima edizione di Open Experience: un concerto in streaming che coinvolge cantanti, ballerini, attori e imprenditori inserendoli all'interno di un contenitore che, tramite l'intrattenimento, offre sensibilizzazione, sfogo e visibilità alle categorie più penalizzate dall'attuale periodo storico.«Abbiamo voluto creare questo evento per dimostrare che il concetto di rete è più forte di una pandemia: da anni il Corato Open Space si propone come fulcro cittadino della vita artistica territoriale e da poco stiamo ampliando i nostri orizzonti per coinvolgere l'aspetto imprenditoriale e scolastico. Vogliamo confermare la nostra esistenza e perseveranza sul territorio dando voce a ciò che c'è di più prezioso: i giovani, l'arte in tutte le sue forme e il lavoro che nobilita l'uomo.Dalla direzione artistica, regia e conduzione di Gabriele Ruta, membro del Corato Open Space, nasce quindi un evento gratuito armonico, entusiasmante e ricco di contenuti che sarà lo scenario di confronti, musica e interviste».«Credo che ogni personalità debba essere valorizzata per la sua unicità che al contempo è parte integrante di un unico gruppo. - le parole del direttore artistico - L'intero insieme, unito e coeso, può offrire un dono magistrale che in questo caso prende vita durante l'evento stesso. Ho voluto applicare l'identico concetto agli ospiti enfatizzando sia la loro individualità, sia il loro affetto comune verso l'Open Space»La lista degli ospiti è stata annunciata lunedì 21 dicembre. Conducono il concerto: Gabriele Ruta, Paola Tarricone. Partecipano come ospiti: Buon Campo, Desario, Dino Martinelli, Disc & Disc (ass. Francesco Ludovico Tedone), Giampiero Borgia, Giulia Mazzilli, Guido Tattoli, Le Urla, Movinflame (Giorgia Riccardi), Music Department Events, Patrizia Labianca, Rei, Riot, Rosita, Ryah, Silvia Rita, Syncro, T-Innova.L'evento sarà disponibile gratuitamente in streaming su Facebook e YouTube alle ore 21.40 del 27 dicembre 2020.