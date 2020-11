Otto posti covid nell'ospedale di Corato, il sindaco in visita alla struttura

Di seguito, una nota del sindaco di Corato Corrado De Benedittis, sulla visita di questa mattina, accompagnato dall'Assessore ai Lavori Pubblici arch. Vincenzo Sinisi e dal consigliere comunale Salvatore Mascoli, presso l'Ospedale di Corato "Umberto I"."Ho fatto visita, in tarda mattinata, all'Ospedale Civile "Umberto I", accompagnato dall'assessore ai Lavori Pubblici arch. Vincenzo Sinisi e dal consigliere comunale Salvatore Mascoli.Ho avuto un lungo e proficuo colloquio con la Direttrice sanitaria, Dirigente Medico Dott.ssa Paola Preziosa, con cui si è stabilita un'ottima intesa.Tutto il personale sanitario, medico e paramedico, è impegnato con grande dedizione e professionalità a gestire questo difficile momento di emergenza sanitaria.Sono in fase di allestimento 8 posti di pronto soccorso covid, di cui 2 già attivi.Non mancano le criticità di carattere logistico, rispetto ad una situazione sanitaria complessa. In qualità di Sindaco della città di Corato, ho garantito, alla Dott.ssa Paola Preziosa, che con passione e competenza guida il nosocomio coratino, piena disponibilità e collaborazione, mia personale e dell'intera Amministrazione.Sul numero dei positivi in città e in alcune Rssa si è in attesa di cifre ufficiali da parte della Asl.In serata, aggiornamenti su ulteriori provvedimenti che ho deciso di prendere per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso. "