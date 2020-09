Pasquale Ricchiuti: "Il mio impegno per mettere da parte personalismi e interessi individuali nell'azione amministrativa»

Una nuova campagna elettorale sta impegnando ormai da settimane la nostra Città e, come ben sappiamo, è una campagna elettorale che nessuno di Noi, dopo il voto amministrativo dello scorso anno, immaginava di dover fare dopo un così breve lasso di tempo.Sappiamo tutti com'è andata: la prematura ed inopinata caduta del Sindaco Pasquale D'Introno, sfiduciato dalla sua stessa maggioranza di CentroDestra che - per la terza volta in 6 anni ha mandato a casa una amministrazione regolarmente eletta dai cittadini - sta costringendo la Città a scegliere il Suo nuovo Sindaco per la quarta volta in 7 anni.Ricordiamo tutti, però, lo scenario che aveva portato a quel risultato: una grandissima frammentazione, ben 9 candidati Sindaco, 3 dei quali di CentroSinistra, con il risultato che è stato eletto Sindaco un candidato che al 1° turno aveva conseguito a malapena il 17% dei consensi.Ora, è stato proprio per combattere questo scenario di divisione - e per non ripetere gli errori del recente passato - che VITO BOVINO ha più volte richiesto, sempre inascoltato, che il quadro potesse ricomporsi con l'unico strumento unanimemente e democraticamente riconosciuto: le PRIMARIE.Ed ecco perchè io, ora sono qui, impegnato come non mai in questa campagna elettorale a sostegno dell'unico Candidato Sindaco che, con umiltà e disponibilità, si è messo in gioco per cercare di riunificare il CentroSinistra a fronte anche della discesa in campo dell'avversario più insidioso che il CentroDestra potesse annoverare.E se VITO BOVINO si è messo in gioco io ci sto mettendo la faccia come sempre faccio quando assumo una responsabilità: con serenità sì, ma anche animato dalla mia passione civile che mi tiene però, con i piedi ben piantati a terra.Il mio impegno - l'impegno che prendo con la mia comunità è dunque proprio questo: lavorare per il Bene Comune, per la Collettività e affinché i Personalismi e gli Interessi Individuali e di Gruppo che finora hanno spesso mosso l'azione politica e amministrativa siano definitivamente messi da parte in nome di una Corato che dobbiamo costruire migliore per Noi stessi e soprattutto per chi verrà dopo di Noi.Messaggio a pagamento. Committente responsabile: il candidato