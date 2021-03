Patenti di guida, prorogate di 10 mesi le scadenze

scadenza originaria dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020: proroga di 13 mesi (7 + 6) a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente;

scadenza originaria dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020: proroga fino al 1° luglio 2021 (7 + 6 ma non oltre il 1° luglio 2021);

scadenza originaria dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.

scadenza originaria dal 31 gennaio 2020 al 29 settembre 2020: proroga al 29 luglio 2021;

scadenza originaria dal 30 settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, ha disposto con la circolare n. 7203 del 1° marzo 2021 le nuove date per le scadenze delle patenti di guida. Pertanto ci sarà più tempo per recarsi presso le agenzie di pratiche auto o le Asl per le prescritte visite mediche, onde ottenere il rinnovo della patente di guida. Il provvedimento ministeriale si è reso necessario per coordinare sia la più recente normativa europea che quella nazionale a seguito della proroga dello stato d'emergenza covid 19 al 30 aprile 2021.Per la disciplina della(di qualunque tipologia) è stato necessario coordinare le norme nazionali con il nuovo Regolamento UE 2021/267 dello scorso 16 febbraio, che sull'intero territorio UE/SEE ha esteso di 10 mesi la validità delle patenti in scadenza o scadute dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 e di ulteriori 6 mesi, e comunque non oltre il 1° luglio 2021, la validità delle patenti che hanno già usufruito della proroga di 7 mesi stabilita dal precedente Regolamento UE 2020/698 e la cui scadenza era o sarebbe prevista tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.Pertanto, per la circolazione su tutto il territorio UE/SEE, con le patenti rilasciate in Italia, e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro UE/SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata:Invece, la validità delle patenti rilasciate in Italia per la sola circolazione in Italia è così prorogata: