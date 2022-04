Corato, auto in fiamme in via Salaria

Notte movimentata, in via Salaria a Corato, quella tra venerdì 29 e sabato 30 aprile.Due auto, una Fiat Bravo e una Fiat Punto, sono finite in fiamme per cause non ancora accertate. Sul posto, nella zona in cui si sono situati diversi stabili di edilizia popolare, Vigili del fuoco e Carabinieri. Le fiamme sono state domate senza ulteriori spiacevoli conseguenze a danno del fabbricato più vicino.Non sono rari, purtroppo, episodi di questo tipo a Corato, specie negli ultimi mesi.