Le sorti dell'ospedale "Umberto I" di Corato al centro di un incontro che si è tenuto in Regione tra il segretario cittadino del Partito Democratico e Domenico De Santis, consigliere del presidente Michele Emiliano. «Abbiamo avviato un lungo e approfondito confronto, viste le ultime notizie riguardanti l'ospedale unico del nord barese» è quanto riportato in una nota diffusa dai dem a margine dell'interlocuzione, con riferimento alle decisioni assunte a proposito della struttura che dovrebbe sorgere, entro sei anni dall'inizio dei lavori, tra Bisceglie e Molfetta.«L'ospedale Umberto I di Corato non chiuderà e il nostro partito insisterà in Regione per risolvere le criticità ad oggi presenti» hanno aggiunto dal Pd, decisi a difendere la struttura e a rilanciarne una maggiore operatività.