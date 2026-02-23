PD Corato, avanti con i Tavoli del programma in vista delle amministrative

Prosegue l'impegno politico del PD, in comune con tutta la coalizione, per rendere Corato una città più vivibile e orgogliosa delle proprie capacità e prerogative economiche e culturali. Per questo, con l'avvicinarsi delle elezioni amministrative, siamo impegnati con i "Tavoli del programma", per individuare le prossime priorità nei diversi settori amministrativi, e continueremo a farlo nel prossimo appuntamento del gruppo di lavoro su "Bilancio e partecipate, sicurezza e partecipazione", che sarà guidato dal contributo dell'assessore al bilancio Gennaro Sciscioli, neo iscritto al Partito Democratico, e dei cittadini tutti che vorranno partecipare.



Cogliamo occasione per ringraziare Gennaro Sciscioli per i risultati raggiunti insieme a tutta la giunta, e per la fiducia riposta nel Partito Democratico per continuare a far cresce la nostra città.