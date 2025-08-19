Biciclettata
Biciclettata
Vita di Città

Pedalando con i Santi: un viaggio tra fede, natura e sostenibilità

Legambiente promuove il territorio utilizzando forme di turismo lento

Corato - martedì 19 agosto 2025 6.58 Comunicato Stampa
Legambiente Corato è lieta di annunciare l'evento "Pedalando con i Santi", una iniziativa che unisce passione per la bicicletta, rispetto per il patrimonio culturale e attenzione alla sostenibilità ambientale. L'appuntamento è previsto per domenica 24 agosto alle ore 7,15, con partenza da piazza Cesare Battisti.
L'evento propone un percorso in bicicletta attraverso i luoghi più significativi della nostra città, accompagnato da momenti di riflessione e alle tradizioni locali. Un'occasione per riscoprire il patrimonio storico e spirituale di Corato, promuovendo al contempo uno stile di vita più sostenibile e rispettoso dell'ambiente.
Gli obiettivi dell'iniziativa sono quelli di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico e salutare; valorizzare il patrimonio culturale e religioso della città; sensibilizzare la comunità sui temi della sostenibilità e della tutela ambientale a trecentosessanta gradi.
Nel corso della mattinata si visiteranno l'azienda Lama Cupa e la casa Museo di Luisa Piccarreta da poco riaperta dopo un accurato restauro.
La casa di Luisa Piccarreta è famosa perché è considerata una mistica e scrittrice religiosa, nota per aver scritto opere sulla spiritualità e sulla volontà di Dio.
La sua casa è diventata un luogo di pellegrinaggio per chi è interessato alla sua vita e alle sue opere spirituali, provengono da tutto il mondo, per visitare quei luoghi, ma è poco conosciuta a Corato.
L'evento è aperto a tutti, adulti e bambini, e si svolgerà nel rispetto delle normative di sicurezza e potranno partecipare solo dopo aver sottoscritto una liberatoria, i minori dovranno essere accompagnati da un maggiorenne.
A fine percorso, sarà possibile partecipare a un momento conclusivo presso la chiesa Matrice prima del Pontificale.
" Vi invitiamo a unirvi a noi in questa pedalata tra fede, storia e natura, e contribuisci con noi, a rendere Corato una città sempre più sostenibile e consapevole! -esordisce il presidente Giuseppe Faretra - L'iniziativa, che non ha carattere sportivo agonistico ed è aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza, invita i partecipanti a un percorso in bicicletta alla scoperta della storia, delle tradizioni religiose e del patrimonio culturale cittadino attraverso le vie principali di Corato, raccontate su due ruote-continua il presidente- Un momento di aggregazione sociale in cui fede, ambiente, cultura e cicloturismo si intrecciano in un evento pensato per tutti.
Ringraziamo l'azienda lama Cupa, l'associazione Piccoli Figli del Divin Volere e il Comitato Feste Patronali.
L'evento si inserisce nel cartellone civile della Festa, conclude il presidente, insieme a concerti bandistici e momenti di festa che scandiscono le giornate dedicate al Santo Patrono, San Cataldo".
Veglia per la Pace in Chiesa Matrice un atto di preghiera e riflessione ecumenica
19 agosto 2025 Veglia per la Pace in Chiesa Matrice un atto di preghiera e riflessione ecumenica
Abbandono rifiuti, a Corato installate microcamere a intelligenza artificiale
19 agosto 2025 Abbandono rifiuti, a Corato installate microcamere a intelligenza artificiale
San Cataldo "come uno studente Erasmus", il messaggio del sindaco per la festa patronale di Corato Religione San Cataldo "come uno studente Erasmus", il messaggio del sindaco per la festa patronale di Corato «Vocazione al cosmopolitismo, che non conosce frontiere e che abbatte muri»
Corato si prepara ad accogliere le reliquie di San Cataldo Religione Corato si prepara ad accogliere le reliquie di San Cataldo Per la prima volta, i resti del santo patrono di Taranto saranno esposti nella Chiesa Collegiale “Santa Maria Maggiore”
Eco-Visioni, la rassegna di Legambiente Corato su libertà, storia e sostenibilità Eventi Eco-Visioni, la rassegna di Legambiente Corato su libertà, storia e sostenibilità Due appuntamenti sulle figure di Graziano Fiore e Ferdinando Cotugno
Costituito il "Gruppo di coordinamento pastorale zonale per San Cataldo" Religione Costituito il "Gruppo di coordinamento pastorale zonale per San Cataldo" Un nuovo organismo per valorizzare la figura del Santo Patrono e promuovere iniziative pastorali e culturali in città
La reliquia di San Cataldo in peregrinazione nelle parrocchie di Corato Religione La reliquia di San Cataldo in peregrinazione nelle parrocchie di Corato Un cammino di fede e devozione in preparazione alla Festa Patronale
Agricoltura e cambiamento climatico: un incontro per conoscere le evoluzioni in corso Ambiente Agricoltura e cambiamento climatico: un incontro per conoscere le evoluzioni in corso La cooperativa Terra Maiorum e Legambiente "circolo Angelo Vassallo" organizzano un convegno sul tema
Corato celebra il patrono San Cataldo Religione Corato celebra il patrono San Cataldo In chiesa Matrice una solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Monsignor Leonardo D'Ascenzo
"Agricoltura e cambiamento climatico": l'evento di Legambiente Corato e della cooperativa Terra Maiorum Eventi "Agricoltura e cambiamento climatico": l'evento di Legambiente Corato e della cooperativa Terra Maiorum Appuntamento fissato per il 15 maggio
