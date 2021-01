«Pericolosa escalation di violenza in città», Piarulli chiede di incontrare De Benedittis

Gli episodi di violenza verificatisi in città, in ultimo l'incendio appiccato alla serranda di una pizzeria nei pressi del Palazzetto dello Sport, hanno spinto i rappresentanti istituzionali del territorio a voler trovare una soluzione comune per arginare il problema.La senatrice del Movimento Cinque Stelle Bruna Piarulli, con una nota inviata a Palazzo di Città questa mattina, ha chiesto nuovamente al sindaco un incontro per confrontarsi su eventuali azioni da intraprendere in ragione di quella che la stessa parlamentare coratina definisce una «pericolosa escalation di violenza nella nostra città». All'incontro è prevista la partecipazione della consigliera regionale Grazia Di Bari.Non è il primo incontro sul tema, tra i due rappresentanti istituzionali. Lo scorso 19 novembre, infatti, insieme all'ex candidato sindaco Nico Longo, la senatrice Piarulli incontrò il sindaco e alcuni membri della giunta proprio per parlare di sicurezza. In tale circostanza si convenne l'importanza della richiesta di convocazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.A distanza di due mesi da quell'incontro, avvenuto a ridosso di un altro episodio criminoso verificatosi alla periferia della città, Piarulli vuole «conoscere quali provvedimenti sono stati adottati dall'amministrazione comunale e quali intende adottare, al fine di poter intervenire incisivamente per arginare la pericolosa escalation di violenza nella nostra comunità».In apertura la foto che ritrae la senatrice Piarulli e il sindaco De Benedittis nel colloquio dello scorso 19 novembre.