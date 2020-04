Piarulli sollecita interventi al ponte di via Castel del Monte, «è stato messo in sicurezza»

La senatrice Angela Anna Bruna Piarulli rende noti gli aggiornamenti circa lo stato di intervento sulle infrastrutture del territorio, con particolare riferimento al ponte di via Castel del Monte di Corato.«In merito alla richiesta di sollecito che ho effettuato sullo stato del procedimento del ponte SP231 Uscita Patanella - Sottovia - Località Ruvo di Puglia, nonchè del ponte di via Castel del Monte di Corato, - scrive Piarulli - ho ricevuto il seguente riscontro: "Il progetto esecutivo della demolizione e ricostruzione del viadotto della SP 231 sulla strada comunale Patanella, è in corso di redazione, seppure tra le difficoltà dovute al periodo che stiamo vivendo.Invece il viadotto della Corato - Castel del Monte sulla SP 231 è stato messo in sicurezza, mediante la sostituzione delle barriere di sicurezza e la sistemazione delle parti ammalate di cls dell'impalcato, e non sono previsti ulteriori interventi a breve termine".«Alla luce anche dell'ultimo crollo avvenuto oggi di un ponte, (si riferisce al crollo di Albiano Magra, ndr) mi auguro che le autorità competenti provvedano a mettere in sicurezza tutte le infrastrutture a tutela dell'incolumità delle persone nel più breve tempo possibile anche utilizzando la normativa vigente prevista dallo "sblocca cantieri"».