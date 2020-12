Pippo Cannillo (Maiora), «Insieme, siamo più forti. Uniti, andremo lontano»

Il dono di un sorriso e di un abbraccio, seppur simbolico in un momento in cui il distanziamento fisico è la regola essenziale, sarà anche quest'anno l'obiettivo primario di Despar Centro-Sud.Dopo un anno ricco di attività a supporto del territorio, Dicembre si conferma il "mese della solidarietà" con una serie di iniziative solidali concrete che guideranno le comunità del Mezzogiorno verso un Natale diverso, ma ancor più denso di significato.In questo contesto di grande solidarietà, Presidente e Amministratore Delegato di Maiora, concessionario del marchio Despar per il Centro-Sud, affida alla comunità cittadina un suo breve pensiero: un augurio speciale a tutta la comunità coratina, a cui il gruppo Maiora continuerà a garantire tutto il proprio sostegno.«I tempi difficili richiedono coraggio e determinazione – dice Pippo Cannillo. «In questi ultimi mesi abbiamo lavorato senza sosta, adeguandoci ad una nuova quotidianità in cui anche i gesti più semplici son diventati straordinari. E anche oggi, mentre l'Italia si tinge di giallo, rosso e arancione, noi proseguiamo ottimisti verso i colori della speranza. Non ci fermiamo, perché abbiamo una grande Responsabilità verso i nostri Collaboratori ed il nostro Territorio. Di fronte all'incertezza, noi scegliamo la Fiducia nelle persone e nel futuro dell'Italia. Prima o poi tutto finirà. Ci sono cose che torneranno e altre che non torneranno più. Ad ogni modo, supereremo questo complicato 2020 con una nuova consapevolezza: insieme, siamo più forti. Uniti, andremo lontano».E intanto si moltiplica, come detto, l'impegno di Maiora verso chi è meno fortunato: Le Cene della Solidarietà, tradizionale appuntamento natalizio che riunisce ogni anno intorno ad un tavolo simbolico oltre 4.000 persone in difficoltà, si trasformano per il 2020 ne, una imponente donazione di pacchi natalizi (oltre 3.000) custoditi in caldi sacchi di juta che, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, devolverà in favore delle Caritas cittadine dei Comuni di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Abruzzo in cui opera la propria rete. Ciascun sacco, preparato dal personale dei punti vendita Despar e consegnato ai volontari Caritas, conterrà generi alimentari di prima necessità e a lunga conservazione a marchio Despar.