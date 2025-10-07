Despar Carovana della prevenzione jpg
Despar Carovana della prevenzione jpg
Speciale

A Corato "La Carovana della Prevenzione": Despar rinnova la partnership con Komen Italia

Appuntamento fissato per mercoledì 8 ottobre

Corato - martedì 7 ottobre 2025 11.21 Sponsorizzato
Per il quarto anno consecutivo, Maiora, azienda leader della GDO nel centro-sud Italia con l'insegna Despar, rinnova la sua collaborazione con Komen Italia, associazione attiva dal 2000 nella lotta ai tumori del seno, attraverso il progetto "La Carovana della Prevenzione", il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute ideato con la Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS.

Il progetto si propone di raggiungere due obiettivi principali: da un lato, offrire screening gratuiti senologici, urologici ed endocrinologici effettuati da personale qualificato a bordo delle unità mobili di Komen Italia, direttamente nei parcheggi dei punti vendita Despar; dall'altro, sensibilizzare la clientela su tutto il territorio del centro-sud, attraverso una campagna informativa diffusa e capillare.

La prevenzione e la tutela della salute sono temi su cui Despar investe da anni con convinzione, mettendo in campo risorse, progetti e azioni concrete non solo per i propri collaboratori, ma anche per le comunità in cui opera. Un impegno che si rinnova e si rafforza, in linea con l'Agenda ONU 2030 e il proprio impegno concreto per la sostenibilità, rafforzato anche dalla scelta di operare come Società Benefit.

La Carovana della Prevenzione partirà l'8 ottobre da Corato, proseguirà il 9 ottobre a Modugno, e il 10 ottobre a Giovinazzo. A novembre, l'iniziativa farà tappa a Marigliano, in Campania, e si concluderà a Rende, in Calabria. Cinque appuntamenti pensati per avvicinare la prevenzione alle persone, rendendola accessibile e concreta.

Un elemento nuovo e significativo di questa edizione è l'attenzione al binomio prevenzione-sport, due alleati fondamentali per la nostra salute. Despar si fa portavoce di questo binomio, promuovendo stili di vita attivi e consapevoli. L'iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini sull'importanza di tutelare il proprio benessere attraverso gesti quotidiani, come l'attività fisica. In particolare, durante la tappa di Modugno, sarà organizzata un'attività sportiva all'aperto, tenuta da un professionista del settore, accessibile gratuitamente.

«L'attenzione nei confronti della salvaguardia della salute nei suoi diversi aspetti è una forma di impegno costante e responsabile che la nostra azienda promuove con costanza – spiega Grazia De Gennaro, Consigliere di Amministrazione Maiora SpA SB – La tutela di un bene così prezioso è uno dei temi principali del calendario di iniziative rivolte alla responsabilità sociale messo in campo da Maiora, basato su una significativa condivisione di ideali come la sensibilizzazione in merito all'importanza della prevenzione, che riteniamo sia un atto d'amore universale».

«Il nostro impegno a tutela della salute delle donne si rinnova grazie alla collaborazione con Maiora in questi tre appuntamenti che dimostrano la sensibilità e l'attenzione del gruppo verso queste tematiche. Cinque giorni, cinque comunità che avranno la possibilità di beneficiare delle visite di senologia, urologia ed endocrinologia delle unità mobili della Komen. L'impegno nella prevenzione oncologica è una responsabilità condivisa che coinvolge tutti, istituzioni, aziende, cittadini e Despar con queste cinque tappe della carovana ci consentirà di raggiungere un maggior numero di persone e di fornire loro informazioni e visite essenziali» dichiara Linda Catucci, presidente Komen Puglia.
Despar Carovana della prevenzione
  • Maiora
  • despar
  • prevenzione
Fas Basket Corato cede dinanzi all'imponenza del Catanzaro
7 ottobre 2025 Fas Basket Corato cede dinanzi all'imponenza del Catanzaro
Prevenzione nelle piazze a Corato: continua il lavoro dei volontari
7 ottobre 2025 Prevenzione nelle piazze a Corato: continua il lavoro dei volontari
Altri contenuti a tema
Prevenzione nelle piazze a Corato: continua il lavoro dei volontari Eventi Prevenzione nelle piazze a Corato: continua il lavoro dei volontari Due giornate di prevenzione e protezione sanitaria gratuite.
Maiora ottiene la certificazione per la parità di genere Maiora ottiene la certificazione per la parità di genere La certificazione conferma i risultati raggiunti nell’affermazione dell’uguaglianza di genere e di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso
Despar Centro Sud, la nuova edizione di "Scuolafacendo" con buoni didattici Despar Centro Sud, la nuova edizione di "Scuolafacendo" con buoni didattici Debutta anche il contest “Gli Eroi del Buon Cibo”
Prevenzione del suicidio, le riflessioni dell'assessore Addario Attualità Prevenzione del suicidio, le riflessioni dell'assessore Addario L'amministrazione sostiene l'operato dello sportello psicologico di Corato "Primo Passo"
Maiora Despar Centro-Sud cresce e investe: più ricavi, più occupazione e valore alle persone Maiora Despar Centro-Sud cresce e investe: più ricavi, più occupazione e valore alle persone Nel 2024 significativi traguardi e un importante bilancio di esercizio. Per il 2025 confermati gli investimenti e previste oltre 400 nuove assunzioni
Despar Centro Sud, la partnership strategica con Molino Casillo Despar Centro Sud, la partnership strategica con Molino Casillo Utilizzato Altograno, lo sfarinato ottenuto con la lavorazione circolare
Rinnovato il mandato di Pippo Cannillo (A.D. Maiora SpA SB) nel Board di SPAR International Rinnovato il mandato di Pippo Cannillo (A.D. Maiora SpA SB) nel Board di SPAR International Nuovo triennio nel segno della continuità e della visione strategica condivisa con la rete della grande famiglia di SPAR International
A Corato "Buono & Solidale”: il progetto di inclusione sociale di Despar Centro Sud A Corato "Buono & Solidale”: il progetto di inclusione sociale di Despar Centro Sud I ragazzi disabili saranno promoter dei prodotti pasquali nell’Interspar cittadino
Manca poco a Birramilandia: Terlizzi pronta a vivere la magia del circo. Il programma
7 ottobre 2025 Manca poco a Birramilandia: Terlizzi pronta a vivere la magia del circo. Il programma
Corato, domenica da incorniciare: 5-0 alla Virtus Andria davanti ad oltre mille tifosi
6 ottobre 2025 Corato, domenica da incorniciare: 5-0 alla Virtus Andria davanti ad oltre mille tifosi
Strage Ferroviaria Corato-Andria, il servizio de "Le Iene "
6 ottobre 2025 Strage Ferroviaria Corato-Andria, il servizio de "Le Iene"
L’arte che forma: il Liceo “Federico II - Stupor Mundi” protagonista della Giornata del Contemporaneo 2025
6 ottobre 2025 L’arte che forma: il Liceo “Federico II - Stupor Mundi” protagonista della Giornata del Contemporaneo 2025
Felice Spaccavento per il programma di Antonio Decaro: «Passare dalla cura della malattia, alla cura della persona e valorizzare i professionisti»
6 ottobre 2025 Felice Spaccavento per il programma di Antonio Decaro: «Passare dalla cura della malattia, alla cura della persona e valorizzare i professionisti»
Nuovo Ospedale del Nord Barese, i sindaci fanno fronte comune
6 ottobre 2025 Nuovo Ospedale del Nord Barese, i sindaci fanno fronte comune
Un DAE in dono all'I.C. "Tattoli - De Gasperi " di Corato
6 ottobre 2025 Un DAE in dono all'I.C. "Tattoli - De Gasperi" di Corato
Cinque anni di amministrazione De Benedittis: le riflessioni dei consiglieri
6 ottobre 2025 Cinque anni di amministrazione De Benedittis: le riflessioni dei consiglieri
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.