Maiora Despar Centro-Sud cresce e investe: più ricavi, più occupazione e valore alle persone

PIANO INVESTIMENTI E SOSTENIBILITÀ

LE PERSONE AL CENTRO DELLO SVILUPPO

LE DICHIARAZIONI DELL'AD CANNILLO

In uno scenario economico caratterizzato da forti dinamiche concorrenziali e continui cambiamenti,, azienda operante al Centro-Sud nei canali Gdo e Cash & Carry con le insegne, conferma la propria, chiudendo il 2024 con risultati positivi e un rinnovato impegno verso lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione delle persone e la crescita del territorio.Il bilancio di esercizio 2024 evidenzia una, confermando la capacità dell'azienda di affrontare le complessità del mercato e mantenere un trend di sviluppo costante.L'espansione di Maiora prosegue lungo due direttrici strategiche complementari: da un lato,, attraverso l'apertura di nuovi punti vendita in città ancora da presidiare, con l'obiettivo di avvicinarsi sempre di più ai consumatori e consolidare la presenza sul territorio; dall'altro,della rete esistente, con interventi di valorizzazione e rinnovamento dei negozi storici, per offrire ai clienti un'esperienza d'acquisto moderna, accogliente e ricca di nuove proposte.Il 2024 si è concluso con risultati concreti lungo entrambe le linee d'azione:al dettaglio sono stati interessati da, mentresono stati inaugurati nel Mezzogiorno, a conferma della centralità strategica di quest'area per il Gruppo.L'azienda pugliese, presente in 7 regioni del Centro Sud con oltre 500 punti vendita (tra diretti e in franchising) e 14 Cash & Carry, conferma il proprio impegno concreto per l'e lo sviluppo dei territori in cui opera. Nel 2024,testimoniano una strategia che punta aUn impegno che prosegue con forza anche nel 2025: il trend del primo semestre conferma unaentro fine anno.Maiora ha confermato un importante piano di investimenti per il biennio in corso: nel, cifra che include anche l'operazione "Regina". Per il, destinati alungo tutta la rete di vendita. Queste iniziative si inseriscono in un più ampio progetto strategico volto a consolidare la presenza del marchio Despar nel Centro-Sud e a valorizzare ulteriormente il canale Cash & Carry.Un ulteriore passo verso la trasparenza e la sostenibilità è rappresentato dalla, in qualità di. Un documento che rende conto degli impegni e dei risultati ottenuti sul fronte sociale, ambientale e di governance, in linea con il percorso intrapreso dall'azienda verso una crescita sempre più responsabile.Anche nel biennio 2024-2025, Maiora ha confermato il proprio impegno nel valorizzare le risorse umane, ottenendo per tre anni consecutivi la, riconoscimento riservato alle aziende. che garantiscono elevati standard nel benessere organizzativo, nella formazione e nella crescita professionale delle persone.Particolare attenzione è rivolta al tema della: oltre alle politiche interne già attive, l'azienda ha recentemente, confermando la volontà di promuovere una cultura aziendale inclusiva e rispettosa delle diversità. Maiora continua a investire sulle proprie persone, considerate un asset strategico imprescindibile per affrontare le sfide del presente e costruire il futuro.«Stiamo vivendo una fase di crescita solida e sostenibile – ha dichiarato l'Amministratore Delegato– I risultati positivi registrati nel 2024 e nei primi mesi del 2025, sia nel canale retail che nel Cash & Carry, confermano la bontà delle nostre scelte strategiche. Restiamo concentrati sullo sviluppo e sul consolidamento, due pilastri fondamentali per affrontare con ambizione e responsabilità le sfide del settore e costruire un futuro di valore per i nostri clienti, collaboratori e territori».