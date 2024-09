“Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi”: domani a Trani la proclamazione del vincitore

Entra nel vivo, anche quest'anno, il concorso letterario, giunto alla sua nona edizione, il premio promosso dalla Onlus deldi Trani, rivolto alle case editrici di tutta Italia e riservato agli autori esordienti nel campo della narrativa.Giovedìallela Fondazione ospiterà, per la seconda volta nella sua sede di Trani, la; l'evento culturale, con ingresso libero e gratuito, sarà condotto dall'autrice e scrittrice, con la partecipazione dell'attore e doppiatoree di sua figlia, la doppiatriceRiflettori puntati suiscelti tra 92 opere prime, proposte da più di sessanta case editrici di tutta Italia, letti e valutati da una giuria di esperti composta da personalità del mondo della cultura e dell'informazione pugliese.I romanzi finalisti, proposti da case editrici appartenenti alla grande, media e piccola editoria, sono (in ordine alfabetico): 'I calcagnanti' di Nicolò Moscatelli, vincitore nel 2022 del Premio Italo Calvino (Ed. La Nave di Teseo), 'Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia' di Michele Ruol (della casa editrice pugliese TerraRossa), 'La signora Meraviglia' di Saba Anglana (Ed. Sellerio), 'L'ultima stagione' di Andrea Bazzanini (Ed. Oligo) e 'Spilli' di Greta Olivo (Ed. Einaudi).'La casa delle orfane bianche' di Fiammetta Palpati (Ed. Laurana), vincitore, sempre quest'anno, del Premio Campiello Opera Prima, ha invece ricevuto una menzione speciale dalla giuria degli esperti.Al vincitore del concorso, scelto tra i finalisti da una giura popolare composta da 40 lettori, sarà riconosciuto un premio di 5.000 euro; ognuno degli altri quattro finalisti riceverà 2.000 euro mentre un premio extra di 1000 euro verrà corrisposto all'autrice del romanzo che ha ottenuto la menzione speciale.Ilè realizzato nell'ambito della kermesse", e ha visto la partecipazione, nelle passate edizioni, di oltre 600 titoli di scrittori esordienti provenienti da tutta Italia, affermandosi come uno dei premi letterari di riferimento del sud Italia.«Anche quest'anno accogliamo nella nostra sede di Trani la cerimonia conclusiva del Premio Megamark a conferma di quanto sia importante per noi il rapporto con il mondo della cultura e della letteratura – spiega il cavaliere del lavoro, presidente della Fondazione Megamark –. Ogni anno diamo il nostro contributo per lanciare scrittori emergenti ma soprattutto ci piace pensare che, con il Premio, contribuiamo a incentivare la passione per la lettura».Tutti i progetti della Fondazione Megamark sono sostenuti dai supermercati DOK, A&O e Famila dell'omonimo gruppo pugliese.