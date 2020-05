"Prima di cena con", il format Granoro lunedì in diretta con Marina Mastromauro

Dal 26 aprile è on-line sui profili social di Granoro un nuovo format intitolato "Prima di cena con…" che ha visto coinvolti alcuni dei testimonial e ambassador dell'azienda che si sono avvicendati in simpatiche dirette su Facebook per fare compagnia ai tanti followers e non che in questo periodo storico, caratterizzato dal Coronavirus, sono rimasti a casa.Non sono mancati, ovviamente, alcuni spunti cari a Granoro, per promuovere la sana alimentazione, oltre che i plus delle linee della pasta e dei prodotti Granoro.Il 26 aprile è stata la volta della calciatrice Barbara Bonansea, il 3 maggio del food mentor Marco Bianchi e il 10 maggio dell'Allenatore della Fiorentina Women's Antonio Cincotta.Il tutto sotto la conduzione di uno degli "amici" di Granoro, Cristiano Carriero, giornalista e storyteller.Il progetto si concluderà lunedì 18 maggio alle ore 19,00 con la diretta, sulla pagina Facebook di Granoro,, Amministratore Delegato che sarà la protagonista di una piacevole mezz'ora (questa è la durata di tutte le dirette) che sarà riproposta sui canali Facebook e Instagram di Granoro nei giorni a seguire.