“Gran Giorno, Giornata del Grano": Granoro celebra il raccolto del grano pugliese e la filiera "Dedicato"

Si è tenuta lo scorso 16 giugno, a Casalvecchio di Puglia (FG) la "Giornata del Grano" un evento annuale che l'azienda Granoro organizza per celebrare la raccolta del grano duro di Puglia, in particolare quello utilizzato per la loro linea di pasta "Dedicato". Più che una singola "giornata", la Granoro si riferisce a questo evento con il nome di "Gran Giorno - La festa del raccolto secondo Granoro" che si svolge ogni anno a giugno presso il "Molino De Vita" che fin dalla nascita del patto di filiera "Granoro Dedicato" macina il frumento pugliese destinato a questa pasta.L'evento è il fulcro del progetto "Granoro Dedicato", che mira a valorizzare il grano duro coltivato in Puglia e a garantire la tracciabilità della pasta "dal campo alla tavola", un'espressione concreta dell'impegno di Granoro per una filiera trasparente e sostenibile. Alla giornata hanno partecipato agricoltori, mugnai, ricercatori (come il CREA - Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente) e la stessa Granoro, creando un "patto di qualità" che favorisce il confronto e la collaborazione.L'obiettivo è incentivare la produzione di grani duri di alta qualità che permettano di produrre una pasta con eccellenti proprietà nutrizionali e organolettiche. Si pone l'accento anche sulle pratiche agricole sostenibili e sulla riduzione dell'impatto ambientale, il tutto guardando alla trasparenza e d alla tracciabilità con la Granoro che è sempre fiera di poter raccontare la provenienza di ogni pacco di pasta "Dedicato", garantendo una filiera certificata e tracciata.L'evento ha rafforzato il legame tra il Pastificio Granoro e il territorio pugliese, mettendo in luce l'importanza del Tavoliere delle Puglie come area vocata alla produzione di grano duro di eccellenza. La "Giornata del Grano" o "Gran Giorno" di Granoro è stato un appuntamento chiave per l'azienda per celebrare il ciclo del grano, rafforzare la propria filiera 100% pugliese e certificata, e comunicare i propri valori di qualità, trasparenza e sostenibilità a consumatori e partner.Nel video le interviste a, Responsabile del Progetto Filiera Dedicato in Granoro,, CEO del Molino De Vita e, Social Media Manager della Granoro.Granoro stringe accordi diretti con circa 340 aziende agricole pugliesi, garantendo l'utilizzo di varietà selezionate di grano, come il Saragolla, Iride, Core, con elevati standard di glutine e proteine. Il grano viene stoccato e macinato lentamente presso il Molino De Vita, partner progettuale, utilizzando un processo esclusivo che produce una semola grossolana di altissima qualità, scartando le frazioni meno adatte alla pastificazione. L'impasto avviene con acqua pura proveniente dalle sorgenti di Caposele e Cassano Irpino, estruso con trafile ruvide per la giusta rugosità e poi essiccato lentamente a basse temperature per preservarne colore e profumo. In un'ottica di valorizzazione locale e sostenibilità, Granoro, in collaborazione con il Crea – CI di Foggia, ha anche sviluppato e registrato una nuova varietà di grano duro denominata 'Attilio', in omaggio al fondatore del Pastificio Granoro, la cui diffusione è iniziata con la campagna 2023-2024. L'impegno di Granoro per la sostenibilità è ulteriormente rafforzato dal rispetto della norma UNI EN ISO 14001:2002 e dall'ottenimento della certificazione "GLYPHOSATE FREE" (STP-84) da parte di DNV, un ente terzo indipendente. Questo assicura che la pasta Granoro Dedicato sia naturalmente priva di residui di glifosato, grazie a pratiche agricole che ne evitano l'uso e a un costante monitoraggio lungo tutta la filiera. "Granoro Dedicato" rappresenta l'eccellenza della pasta pugliese, frutto di un legame forte con il territorio, un rigoroso controllo di qualità e un impegno costante per la sostenibilità e la tracciabilità, offrendo al consumatore un prodotto sicuro, autentico e di valore.