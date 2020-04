Proiettati al futuro, Buon Campo incontra le associazioni

Oggi pomeriggio, alle ore 18.30, Buon Campo, il progetto di Fondazione Casillo che mette in rete persone, enti no profit e risorse per coltivare progetti, incontrerà virtualmente, in un dialogo, i ragazzi di IfinApulia del Corato Open Space.Tramite una diretta facebook, trasmessa sulle pagine rispettive delle realtà coinvolte, si parlerà dei temi inerenti questa situazione e i possibili scenari futuri.Interverranno Martina Fariello, responsabile del progetto Buon Campo, Gabriele Ruta e Luigi Dimonte per il Corato Open Space.L'incontro costituisce il primo di diversi appuntamenti che avranno il compito di far parlare le associazioni. «Stiamo vivendo un momento storico in cui molte di quelle che erano le nostre abitudini sono cambiate, stravolte. In qualche modo, come Buon Campo, stiamo cercando di parlare con le diverse associazioni per poter farci raccontare quello che stanno vivendo e quello che sarà delle loro attività».