Proseguono i lavori all'asilo nido comunale di via della Macina

In questo mese di agosto stanno avanzando i lavori dell'che pian piano sta prendendo forma: sono state, infatti, completate le fondazioni in cemento armato e si sta procedendo con l'assemblaggio in cantiere della struttura portante in legno lamellare.Quest'ultima, realizzata in laboratorio, rappresenta l'elemento centrale del progetto improntato ai parametri di sostenibilità, comfort e qualità degli ambienti per l'infanzia.«Un'opera strategica per ampliare i servizi educativi e offrire spazi moderni, accoglienti e sicuri alle bambine e ai bambini della città» si legge sulla pagina social di "Crea – Corato", lo spazio del comune dedicato ai progetti che stanno trasformando la città.