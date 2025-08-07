Asilo nido di via Macina
Asilo nido di via Macina
Vita di Città

Proseguono i lavori all'asilo nido comunale di via della Macina

In atto l'assemblaggio della struttura in legno lamellare

Corato - giovedì 7 agosto 2025
In questo mese di agosto stanno avanzando i lavori dell'asilo nido comunale di via della Macina che pian piano sta prendendo forma: sono state, infatti, completate le fondazioni in cemento armato e si sta procedendo con l'assemblaggio in cantiere della struttura portante in legno lamellare.

Quest'ultima, realizzata in laboratorio, rappresenta l'elemento centrale del progetto improntato ai parametri di sostenibilità, comfort e qualità degli ambienti per l'infanzia.

«Un'opera strategica per ampliare i servizi educativi e offrire spazi moderni, accoglienti e sicuri alle bambine e ai bambini della città» si legge sulla pagina social di "Crea – Corato", lo spazio del comune dedicato ai progetti che stanno trasformando la città.
  • Asilo nido
