È stato diffuso in queste ore l'avviso pubblico per l'iscrizione al servizio mensa del Comune di Corato. A partire da giovedì 20 ottobre e fino a mercoledì 26 sarà possibile presentare le richeiste per le alunne e gli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie statali sul territorio cittadino.Le domande di iscrizione al servizio dovranno essere compilate, collegandosi al portale https://www1.itcloudweb.com/coratoportalegen Il richiedente il servizio, genitore o affidatario del minore, avrà cura, nella compilazione della domanda, redatta in forma di autocertificazione, di comunicare: il plesso, la classe e la sezione in cui è iscritto/a il/la minore e se il minore fruisce di dieta normale, dieta speciale o dieta etico/religiosa.Ulteriori informazioni sul servizio mensa e il manuale del portale per le iscrizioni sono disponibili sul sito del Comune di Corato (link) «Siamo arrivati finalmente ad un'aggiudicazione dopo una inspiegabile proroga durata all'incirca sei anni. L'aggiudicazione prevede un servizio che si preannuncia poter durare 4 anni e questo ci mette, assieme all'utenza, in una condizione di tranquillità» ha affermato il Sindaco. «La grande novità di quest'anno è l'intera digitalizzazione del servizio. Ciò significherà niente più code nè alla Sixt nè agli uffici del settore Istruzione in via Gravina. Tutto avverrà in maniera digitale e questa novità si è tradotta in un leggero ritardo rispetto ai tempi ipotizzati. Ne siamo coscienti e ci scusiamo con l'utenza, ma siamo sicuri che tutto questo si tradurrà in un servizio migliore. È stato un lavoro lungo e per certi versi anche faticoso che ha visto coinvolti diversi servizi della "macchina" amministrativa comunale: servizio contratti, servizio istruzione, servizio tributi, che ringrazio assieme ai dirigenti di riferimento».