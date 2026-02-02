Cerimonia di premiazione Puglia Trail. <span>Foto Anna Lops</span>
Cerimonia di premiazione Puglia Trail. Foto Anna Lops
Puglia Trail: cerimonia di premiazione 2025 e novità 2026

Un viaggio tra passione e scoperta del territorio

Corato - lunedì 2 febbraio 2026 10.03
Un vero e proprio viaggio attraverso la regione e le sue bellezze, dal Salento alle Murge, scandito in diverse tappe: questo è stato il Puglia Trail 2025 che, dalla partenza a Taurisano fino alla battaglia finale della Stracollina Trail di Mottola, ha valorizzato ogni tappa percorsa e ogni territorio ospitante.

Evento di punta del progetto è la cerimonia di premiazione, momento che ha segnato la chiusura di un capitolo e l'inizio di un altro: ieri 1º febbraio, presso la sala convegni CMA Lifts, sono state ripercorse le tappe del 2025, sono stati premiati i vincitori delle diverse categorie ed è stato presentato il calendario 2026.

Presenti all'incontro autorità civili e sportive: il sindaco De Benedittis, l'assessore alla cultura e allo sport Beniamino Marcone, l'organizzatore responsabile Giuseppe Moliterni, il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Puglia, Eusebio Haliti, e il vicepresidente Roberto Annoscia.

Giunto alla sua ottava edizione, il Puglia Trail 2026 presenterà nove tappe che, nel corso di tutto l'anno, spazieranno nelle diverse zone del territorio pugliese: Taurisano, Bitonto, Conversano, Cisternino, Gagliano del Capo, Crispiano, Alberobello, Corato, Mottola.

Tante le novità che porteranno a degli importanti vantaggi per gli iscritti, come il pettorale unico, personale e riutilizzabile per tutte le gare, o i 20 punti bonus per chi partecipa a tutte le gare del circuito o al Campionato Regionale di Trail Running "Trullincorsa Unesco Trail". Si tratta di novità che mirano a incentivare e gratificare i partecipanti, promuovendo uno stile di vita attivo e sostenibile in cornici naturali uniche.
«Oggi non siamo qui solo per distribuire dei premi, ma per promuovere una condivisione di fatica, impegno, passione e rispetto per la natura e per i nostri territori», ha affermato Giuseppe Moliterni. «Il Puglia Trail è nato per promuovere lo sport in natura ma, con il tempo, è diventato qualcosa di più: è diventato una rete tra atleti, tra associazioni, enti e comunità locali».

«Questo pomeriggio stiamo mettendo insieme l'esperienza virtuosa sportiva con un'eccellenza dell'imprenditoria locale, dell'ingegno che a volte la buona volontà, la pazienza e la professionalità mettono in campo», sono state le parole dell'assessore Marcone. «Nel venire qui, questo pomeriggio, pensavo a quanto è fondamentale ed è bello attraversare i nostri paesaggi. Puglia Trail vuole fare essenzialmente questo: ha attraversato la nostra Puglia, ha attraversato la nostra regione e ha messo insieme comunità, territori, persone. Quando lo sport riesce a fare questo, a mettere insieme le diversità della bellezza dei paesaggi, le diversità delle persone e delle esperienze delle comunità, ha raggiunto il suo obiettivo, che è quello di tenere insieme, di fare esperienza di crescita e di salute insieme».

Il Puglia Trail, primo e unico circuito di Trail Running della Puglia e punto di riferimento del movimento trail regionale, si riconferma un'opportunità per riunire atleti, società sportive, istituzioni e territorio. Il progetto ormai consolidato e in continua crescita, promuove la condivisione, l'impegno, il divertimento, la passione, la competizione e la sostenibilità.
