Adriatica Industriale Virtus, serve una reazione: sabato al PalaLosito arriva Trani

Dopo la sconfitta esterna di Manfredonia, l'Adriatica Industriale Virtus Corato è chiamata a una pronta reazione. Sabato 24 gennaio alle ore 19:00, al PalaLosito, i biancoblù ospiteranno la Fortitudo Trani, squadra giovane e ostica che all'andata mise in seria difficoltà la formazione di coach Carnicella, costretta a ricorrere a un finale di grande personalità per imporsi 66-74. Il momento non è dei più semplici per la Virtus, reduce da un periodo complicato che rende la sfida contro Trani particolarmente importante in ottica classifica e continuità di rendimento.A fare il punto della situazione è il capitano Francesco Scaringella, che guarda con fiducia al prosieguo della stagione. "I momenti difficili capitano a tutte le squadre in tutti i campionati. Bisogna azzerare e ricominciare a lavorare, soprattutto considerando che ci sono ancora tante partite e tanti punti davanti da conquistare", spiega Scaringella.Lo stesso Scaringella si sofferma poi sull'importanza di mantenere equilibrio e concentrazione, rivolgendo anche un messaggio al pubblico biancoblù. "Ai miei compagni cerco di trasmettere tranquillità, soprattutto in questo momento. Dobbiamo lavorare in palestra e pensare partita dopo partita, c'è tutto il tempo per recuperare i punti persi.Ai nostri tifosi invece li invito a riempire il palazzetto e ad aiutarci a superare insieme tutti gli ostacoli", continua Francesco. Infine, uno sguardo all'avversario di sabato, una Trani giovane ma in fiducia, reduce da due importanti vittorie consecutive. "Trani viene da due grandi vittorie e ha ritrovato molta fiducia nel proprio gioco.Ci aspetta una partita ostica, ma dobbiamo scendere in campo con tanta voglia ed energia, facendo valere la nostra esperienza", conclude il capitano. Palla a due fissata per sabato 24 gennaio alle ore 19:00: dirigeranno l'incontro i signori Di Pietro Marco di Foggia e Nanna Francesco di Casamassima