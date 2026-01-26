Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro
Non riesce il colpo esterno alla Fas Basket Corato

Corato - lunedì 26 gennaio 2026 14.21 Comunicato Stampa
Non riesce il colpo esterno alla Fas Basket Corato. Sul difficile parquet del PalaGiovino di Catanzaro infatti, i coratini di coach Marco Verile lottano alla pari con i locali per 40 minuti ma nel finale si devono arrendere ai calabresi, dopo una prestazione comunque positiva, uscendo sconfitti per 77-73
Primo canestro di Cabodevilla che sblocca subito il parziale mentre il primo vantaggio Catanzaro arriva con la tripla di Tyrtyshnyk (7-5). Corato tiene bene ed è in partita, ritrovando il vantaggio con due liberi di capitan Basile (7-9). Catanzaro però non sta a guardare e trova nei minuti successivi il break di 10-0 con i canestri di Okiljevic e Tyrtyshnyk, che spingono i locali sul 17-9. L'ucraino è letteralmente scatenato in questa fase della gara e spinge ancora i padroni di casa con i suoi canestri (23-12 e 16 punti per lui). Corato però reagisce e grazie a Manisi, Corral e ad un Mulevicius ancora positivo dalla panchina si riavvicina con un controbreak di 2-9 sul 25-21 ed una buona intensità difensiva. In chiusura di quarto la tripla di Cabodevilla manda i pugliesi al primo mini riposo sotto di un solo punto, 25-24.

Secondo quarto che si apre con due triple di Okiljevic che puniscono i neroverdi (31-25). Paoletti risponde per i baresi con 4 punti consecutivi (31-29) ed è poi ancora Mulevicius a ridare la parità ai coratini a quota 31. Ancora Paoletti con una tripla sigla il vantaggio esterno per i coratini (31-34) e chiude il break di 0-9. La gara è bella ed equilibrata con Corato che si fa preferire in questa fase e trova punti anche con la tripla di Cabodevilla (33-37). i locali provano a rispondere ma i baresi comandano il gioco e con Corral segnano punti importanti sotto canestro (38-41). Il quarto si chiude con ancora Corral sugli scudi prima dei due liberi a fil di sirena di Tyrtyshnyk che mandano le due squadre all'intervallo sul 40-43

Il terzo quarto comincia con la tripla di Manisi (40-46) ma i giallorossi di casa non si danno per vinti. La gara è vibrante e si lotta su ogni pallone. Catanzaro trova punti importanti dall suo lungo Serigne, fino a quel momento in ombra e recupera lo svantaggio riportandosi sul 47-48. I liberi di Dip tengono avanti Corato (47-50) ma Catanzaro, in un momento importante della gara trova tre triple di fila, le ultime due con Canestrari, che valgono il break di 9-0 portano i locali avanti 56-50. Chiusura di quarto con Corato che riduce lo svantaggio e va all'ultimo mini riposo sul 56-53.

Apertura di ultimo quarto con i calabresi che partono meglio e con Giglio trovano il canestro del 60-53. La Fas Basket Corato si riavvicina con la tripla di Corral ma Catanzaro gestisce bene il possesso ed ancora Giglio punisce i neroverdi (62-56). Coach Verile pesca dalla sua panchina inserendo Mulevicius e Paoletti ed è proprio Mulevicius a siglare due liberi importanti per la gara dei neroverdi (62-58). I baresi provano a ricucire lo strappo con i canestri di Corral e Basile ma i locali rispondono sempre presente e mantengono 6 lunghezze di vantaggio (70-64) affidandosi in attacco alla coppia Canestrari e Serigne. Proprio Canestrari segna il canestro del 73-64 che indirizza la gara verso la formazione di casa. Paoletti per Corato riaccende però le speranze e nel finale con Corral e soprattutto Basile Corato sfiora la clamorosa rimonta. Il capitano neroverde con 5 punti consecutivi tra cui una palla rubata riporta i pugliesi sul 75-73 ed i coratini avrebbero anche la palla, nel convulso finale, per vincere la gara, ma la tripla del successo non va a bersaglio e sul capovolgimento di fronte l'ex Battaglia segna i liberi del definitivo 77-73, che lasciano trai coratini rammarico e rimpianto per quello che poteva essere e non è stato ma anche la consapevolezza di una buona prova in vista delle prossime gare..

BASKET ACADEMY CATANZARO - FAS BASKET CORATO 77 – 73

CATANZARO: Greco 2, Falappi, Battaglia 2, Luzza 2, Gaye 16, Canestrari 8, Giovannini n.e., Okiljevic 22, Tyrtyshnyk 21, Basile n.e., Giglio 4, Dozic. . All. Santambrogio

CORATO: Manisi 8, Cabodevilla 9, Dip 4, Rapini, Basile 14, Corral 14, De Rossi n.e., Mulevicius 10, Bavaro n.e., Diaz, Paoletti 14. All. Verile Ass.All. Silvestrini

ARBITRI: Beccore di Messina e Catania di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

PARZIALI: 25-24 40-43 56-53 77-73
