Puglia Trail 2025: a Corato la cerimonia di premiazione del trail running regionale

Il, si prepara a vivere il momento più atteso e rappresentativo dell'intera stagione sportiva: la, in programma, presso ladi Corato, conNon si tratta di una semplice premiazione, ma di un evento che negli anni è diventato il, capace di riunire in un'unica occasione atleti, società sportive, istituzioni e territorio.Un appuntamento che chiude simbolicamente la stagione agonistica e ne apre una nuova, delineando il futuro del trail running in Puglia.Alla cerimonia prenderanno parte gli, provenienti da tutta la Puglia e da alcune regioni limitrofe, a conferma del crescente rilievo del Puglia Trail anche oltre i confini regionali. Un dato significativo per un circuito che, tappa dopo tappa, ha saputo attrarre partecipanti da contesti sempre più ampi, consolidando la propria credibilità sportiva.Di grande valore anche la presenza delle, che sottolinea il ruolo del Puglia Trail come progetto sportivo strutturato e riconosciuto: interverranno il, il, e il. Una partecipazione che evidenzia l'impatto positivo del circuito non solo sul piano agonistico, ma anche su quello sociale, culturale e di promozione territoriale.Ilè stato un autentico viaggio attraverso la regione, dal Salento alle Murge, attraversando ambienti naturali e paesaggi profondamente diversi tra loro. Nove tappe hanno raccontato una Puglia meno conosciuta ma estremamente autentica: sentieri tra uliveti secolari, boschi, gravine, centri storici, aree UNESCO e parchi naturali, mettendo in rete territori e comunità locali.Dalla partenza afino alla battaglia finale della, passando per Bitonto, Ruffano, Santa Maria di Leuca, Casalini, Massafra, Alberobello e Corato, il circuito ha proposto percorsi tecnici e diversificati, capaci di valorizzare l'identità di ogni territorio ospitante.La cerimonia di premiazione sarà anche un, durante il quale si ripercorreranno le emozioni della stagione appena conclusa attraverso immagini e contenuti dedicati. Inoltre, nel corso dell'evento verrà, con l'illustrazione delle tappe e delleche caratterizzeranno la prossima edizione.Un passaggio chiave che rende l'appuntamento di Corato non solo celebrativo, ma, offrendo uno sguardo concreto sull'evoluzione futura del primo circuito di trail running pugliese.Ilsi conferma così come un progetto sportivo solido e in continua crescita, capace di unire competizione, sostenibilità, promozione del territorio e passione per la corsa in natura, consolidando il proprio ruolo di riferimento nel panorama regionale.