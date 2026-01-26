Puglia Trail
Puglia Trail
Eventi

Puglia Trail 2025: a Corato la cerimonia di premiazione del trail running regionale

Si svolgerà domenica 1 febbraio

Corato - lunedì 26 gennaio 2026 11.14 Comunicato Stampa
Il Circuito Puglia Trail, primo e unico circuito di Trail Running della Puglia, si prepara a vivere il momento più atteso e rappresentativo dell'intera stagione sportiva: la Cerimonia di Premiazione Puglia Trail 2025, in programma domenica 1 febbraio 2026, presso la Sala Convegni CMA Lifts di Corato, con inizio alle ore 15:00.

Non si tratta di una semplice premiazione, ma di un evento che negli anni è diventato il punto di riferimento del movimento trail regionale, capace di riunire in un'unica occasione atleti, società sportive, istituzioni e territorio.

Un appuntamento che chiude simbolicamente la stagione agonistica e ne apre una nuova, delineando il futuro del trail running in Puglia.

Alla cerimonia prenderanno parte gli atleti vincitori del circuito, provenienti da tutta la Puglia e da alcune regioni limitrofe, a conferma del crescente rilievo del Puglia Trail anche oltre i confini regionali. Un dato significativo per un circuito che, tappa dopo tappa, ha saputo attrarre partecipanti da contesti sempre più ampi, consolidando la propria credibilità sportiva.

Di grande valore anche la presenza delle istituzioni sportive e civili, che sottolinea il ruolo del Puglia Trail come progetto sportivo strutturato e riconosciuto: interverranno il Presidente del Comitato Regionale FIDAL Puglia, Eusebio Haliti, il Sindaco di Corato, Corrado Debenedittis, e il Vicesindaco e Assessore allo Sport e alla Cultura, Beniamino Marcone. Una partecipazione che evidenzia l'impatto positivo del circuito non solo sul piano agonistico, ma anche su quello sociale, culturale e di promozione territoriale.

Il Puglia Trail 2025 è stato un autentico viaggio attraverso la regione, dal Salento alle Murge, attraversando ambienti naturali e paesaggi profondamente diversi tra loro. Nove tappe hanno raccontato una Puglia meno conosciuta ma estremamente autentica: sentieri tra uliveti secolari, boschi, gravine, centri storici, aree UNESCO e parchi naturali, mettendo in rete territori e comunità locali.

Dalla partenza a Taurisano fino alla battaglia finale della Stracollina Trail di Mottola, passando per Bitonto, Ruffano, Santa Maria di Leuca, Casalini, Massafra, Alberobello e Corato, il circuito ha proposto percorsi tecnici e diversificati, capaci di valorizzare l'identità di ogni territorio ospitante.

La cerimonia di premiazione sarà anche un momento di racconto e di visione, durante il quale si ripercorreranno le emozioni della stagione appena conclusa attraverso immagini e contenuti dedicati. Inoltre, nel corso dell'evento verrà presentato ufficialmente il calendario del Circuito Puglia Trail 2026, con l'illustrazione delle tappe e delle principali novità che caratterizzeranno la prossima edizione.

Un passaggio chiave che rende l'appuntamento di Corato non solo celebrativo, ma strategico, offrendo uno sguardo concreto sull'evoluzione futura del primo circuito di trail running pugliese.

Il Puglia Trail si conferma così come un progetto sportivo solido e in continua crescita, capace di unire competizione, sostenibilità, promozione del territorio e passione per la corsa in natura, consolidando il proprio ruolo di riferimento nel panorama regionale.
  • Sport
