L'Adriatica Industriale Virtus Corato comincia il 2026 con una vittoria

Inaugurato l'anno battendo al PalaLosito con un netto 83-64 l'Altamura

Corato - martedì 13 gennaio 2026 12.16
Parte con una vittoria il girone di ritorno dell'Adriatica Industriale Virtus Corato. I coratini di coach Felice Carnicella inaugurano il nuovo anno battendo al PalaLosito con un netto 83-64 l'Altamura. Partita sempre condotta ed amministrata dai padroni di casa, che sin dall'avvio premono subito sull'acceleratore. Nel primo quarto infatti Corato con Allegretti e Mazzilli inizia subito a segnare canestri importanti e ad imporre il proprio gioco. Gli ospiti provano a rispondere ma Corato, anche grazie ad Amendolagine, dilata il vantaggio chiudendo i primi 10 minuti avanti 23-14.

Secondo quarto in cui i coratini non si fermano e stringono anche le maglie difensive. Altamura infatti segnerà in tutto il periodo soltanto 8 punti mentre l'attacco biancoblu continua a fare appieno il proprio dovere. Si segna meno rispetto ai primi minuti ma Corato trova coralità in attacco grazie ai punti di Scaringella e del giovane D'Avanzo. L'aggressività virtussina paga i suoi dividendi visto che all'intervallo la Virtus è avanti nel punteggio 41-22 ed in pieno controllo della gara.

Nel terzo quarto entrambe le squadre entrano in campo decise a dare il massimo. Altamura per cercare di rimontare e riaprire la gara, Corato per chiuderla definitivamente. Ne viene fuori un match avvincente, con tanti canestri da ambo le parti. I protagonisti per Corato sono ancora Mazzilli ed Amendolagine, che su tutti siglano i punti che permettono a Corato di restare avanti con un vantaggio oltre la doppia cifra. Altamura prova a farsi sotto e riduce il parziale ma non riesce ad avvicinarsi troppo ad una Virtus che al 30' è ancora davanti 60-46.

Ultimo periodo in cui i padroni di casa gestiscono la rimonta ospite mantenendo il controllo di una gara troppo importante da vincere dopo il ko prenatalizio contro l'Eurobasket Foggia. I coratini sono implacabili e ricevono da D'Introno e Scaringella i punti necessari, assieme a quelli del top scorer Mazzilli (20 per lui stasera), a portare a casa due preziosi punti in classifica che rilanciano la corsa al vertice dei biancoblu. Altamura ci prova fino alla fine ma, nonostante 4 uomini in doppia cifra, cosi come Corato, si deve arrendere. Il finale al PalaLosito recita 83-64 per i biancoblue, che bissano cosi il blitz esterno dell'andata in terra murgiana.

VIRTUS ALTAMURA - ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO 83 – 64
CORATO: Allegretti 7, Scaringella 12, Mazzilli 20, Liso 9, D'Introno 11, Amendolagine 15, Eremita, Maldera ne, Cuomo, Piarulli, D'Avanzo 9. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – Malerba
ALTAMURA: Abadia 21, Pezzolla 10, De Palo 5, Di Filippo, Cesano, Ricciardelli, Fraccalvieri 16, Sedena Tsala 12. All. Salvaggiulo
ARBITRI: Lombardi di Cagnano Varano (FG) e Ritucci di San Severo (FG)
PARZIALI: 23-14 41-22 60-46 83-64
