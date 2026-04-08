La Fas Basket Corato riceve al Palalosito la Capolista Matera

Dopo le festività pasquali torna in campo la serie B Interregionale con il primo ed unico turno infrasettimanale del torneo. La Fas Basket Corato lo affronta tra le mura amiche del PalaLosito, ed a farle visita mercoledi sera alle ore 20,30 sarà la capolista Matera. Un impegno ostico per i neroverdi, chiamati però al successo per regalare una soddisfazione al pubblico coratino.Quella di stasera, mercoledì sera, sarà la penultima gara interna di regular season dei coratini, che dopo un inizio non facile hanno trovato un buon ritmo in casa. Ben 4 infatti i successi casalinghi nel girone di ritorno, con Bari, Brindisi, Castellaneta e Milazzo costrette ad arrendersi nell'impianto coratino. Una squadra quella guidata da capitan Nicolò Basile che, nonostante la sconfitta esterna a Ragusa di domenica 29 marzo ultima giornata disputata, peraltro di stretta misura con una partita giocata per oltre 3 quarti punto a punto contro una corazzata come quella siciliana, è in un buon momento di forma ed è pronta a dar battaglia per chiudere al meglio un campionato dalle mille emozioni, positive e negative.Avversaria come detto sarà la capolista Virtus Matera, con pieno merito in vetta al torneo. I ragazzi di coach Roberto Miriello hanno una striscia aperta di 7 vittorie consecutive, tra cui quella in trasferta a Reggio Calabria che ha regalato loro la vetta del girone. Una squadra che ha cambiato marcia nelle ultime settimane, mkostrando tutto il potenziale di un roster da categoria superiore, con giocatori come il top scorer Roberto, il lungo Preira, il capitano Zanetti, il playmaker Valle, Uchenna e i nuovi arrivati Labovic, Markus e Mavric solo per citarne alcuni. Una squadra rimodellata nelle finestre di mercato che ha prontamente risposto alle voglie di una città affamata di basket. Matera dovrà fare però attenzione a non perdere punti su un campo caldissimo come il PalaLosito, anche in vista del big match contro Ragusa in programma domenica prossima.La gara di andata, che si giocò al PalaSassi di Matera, coincise con il debutto sulla panchina neroverde di coach Marco Verile, che quindi domenica completerà il suo personale girone alla guida della squadra coratina. Fu un match molto bello, in cui Corato giocò alla pari con i più forti avversari per quasi 3 quarti prima di cedere nel finale di gara. Matera si impose 90-74 e costrinse Corato a rinviare la prima vittoria dell'era Verile, che sarebbe arrivata una settimana dopo in casa contro Messina.Arbitreranno questo match, in programma mercoledi alle ore 20,30 al PalaLosito di Corato (BA), i signori De Carlo di Lecce e Tornese di Monteroni (LE). Diretta del match, a partire dalle ore 20,20 circa, sul canale ufficiale youtube della società neroverde BasketCorato1962.