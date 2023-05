Punti di Vista: le FIDAPA di Canosa, Corato e Trani per scoprire la bellezza dell’inclusione

Avrà luogo sabato 27 maggio a partire dalle 18, presso la Cantina Petroni Vini "Punti di Vista – Scoprire è Bellezza", un momento di sensibilizzazione e confronto, un viaggio tra i cinque sensi alla scoperta della bellezza. Col patrocinio del Comune di Canosa, la FIDAPA BPW Italy – sez. di Canosa, la FIDAPA BPW Italy – sez. di Corato e l'UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) – sez. territoriale di Bari organizzano in collaborazione un evento dedicato all'inclusione sistematica e radicata nel territorio.Una tavola rotonda che diviene un percorso pratico e sensoriale attorno alla dimensione vinicola, raccontata da ipovedenti e non vedenti. Nel corso dell'evento, coordinato dalla Rappresentante Young Sez. Canosa di Puglia FIDAPA BPW Italy Maria Viola Petroni, si affronterà il tema della sensibilizzazione circa le esigenze e la costruzione di un mondo a misura inclusiva, con la partecipazione del Sindaco di Canosa di Puglia Vito Malcangio, dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Canosa di Puglia Maria Angela Petroni, del Dirigente UICI Giuseppe Simone, del Rapp. UICI Sezioni di Corato-Ruvo-Terlizzi Luigi D'Onofrio.Interverranno, inoltre, Antonio D'Introno e Roberta Ieva, rispettivamente restauratore e artista coratino e architetta presso SHISKI Studio, toccando il tema della percezione sensoriale dell'arte per ipovedenti e della progettazione architettonica di un mondo privo di barriere, né fisiche né mentali.L'iniziativa multisensoriale si realizzerà, inoltre, attraverso le opere tridimensionali del maestro D'Introno. Sarà presente anche un percorso di degustazione con i vini della cantina Petroni, che dal 2018 realizza per le proprie bottiglie etichette in braille.Vino, arte, territorio, terzo settore e istituzioni, in un cammino esperienziale e consapevole attorno alla cultura del "per tutti". Una manifestazione in linea con il percorso che la FIDAPA BPW Italy ha intrapreso da lungo tempo, quello della socialità vissuta come momento di crescita e sviluppo arricchenti, grazie alla condivisione di intenti tra le sezioni di Canosa, con Presidente Claudia Vitrani, Corato, con Presidente Francesca di Ciommo e Trani, Raffaella Facondi, con il coordinamento delle rappresentanti Young Nazionale Ludovica Zoccali e del Distretto Sud-Est Annalisa D'Introno.Un esempio di sinergia territoriale ed extra-territoriale volta alla crescita di una comunità che insiste sulle proprie radici, i propri valori e le proprie, uniche diversità, nell'ottica del "per tutti".