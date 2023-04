"Quel che resta della notte": Martina Musto dialoga con la Prof. Monica Tommasicchio allo Stupor Mundi

"I fiori che non appassiscono mai": è questo il titolo dell'iniziativa promossa dalle associazioni FIDAPA BPW Italy sezione di Corato, ADISCO sezione di Corato, PRESIDIO DEL LIBRO di Corato, AMO Puglia onlus in collaborazione con Wellness evolution nell'ambito dell'iniziativa "CONDIVIDERE CULTURA", promossa dalla Consulta Permanente della Cultura in sinergia con l'Assessorato alle Politiche Educative e Culturali del Comune di Corato e con il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi.Il filo conduttore dell'incontro è rappresentato dal valore del dono la cui "vera felicità", riprendendo "L'arte di donare" di Theodor W. Adorno " è tutta nell'immaginazione della felicità del destinatario: e ciò significa scegliere, impiegare tempo, uscire dai propri binari, pensare l'altro come un soggetto".Su questo tema rifletterà Monica Tommasicchio in dialogo con Martina Musto, prendendo spunto dal suo libro "Quel che resta della notte", Land editore, un libro scandito in capitoli, ciascuno con il nome di un fiore, che mettono in luce la figura di Astrid, pura e generosa.Copie dei libri saranno donati alle biblioteche degli Istituti scolastici superiori di Corato grazie alla collaborazione di Wellness Evolution.Il valore del dono animerà la sfilata promossa da Amo Puglia onlus con il supporto dell'atelier Alberto Corallo le cui "donne in fiore" saranno testimonial di un'azione di volontariato che consente l'assistenza domiciliare agli ammalati affetti da patologie neoplastiche.Sarà questa, dunque, un' occasione per condividere la cultura del dono.Appuntamento mercoledì 19 aprile alle ore 17.00 presso l' Auditorium "Fratelli Ferrara IISS "Federico II Stupor Mundi" Corato