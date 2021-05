Questione meridionale e Recovery fund, il 2 giugno dell'Anpi

Mercoledì 2 giugno 2021, Festa della nascita della Repubblica Italiana, l'ANPI Corato "Maria Diaferia", dalle ore 18,00 attraverso i propri canali social proporrà un webinar che prenderà in considerazione una pagina dolorosa della storia italiana: la "questione meridionale" come questione nazionale.L'occasione per ritornare sull'argomento ci viene data dalla recente decisione del nostro governo su come gestire le risorse che arriveranno con il Recovery Fund e, più esattamente, sulla disparità di risorse stabilite tra Nord e Sud sulla base dei criteri indicati dall'Unione Europea.Dell'intera somma del Recovery Fund, 809 miliardi, per l'Italia sono previsti 209, un quarto dell'intera somma. Ciò è dovuto al fatto che l'Europa vuole il ripianamento dei divari di reddito e tassi di disoccupazione fra Nord e Sud del nostro Paese. Senza questi criteri europei, al nostro Paese sarebbe spettata all'incirca la metà di quell'ammontare. Applicando i criteri di ripartizione europei (cui sia Senato che Camera dei deputati avevano vincolato il governo in due votazioni a maggioranza), gli esperti della Commissione Economia del Movimento 24 Agosto per l'Equità Territoriale, calcolarono che al Sud devono andare 140 di quei 209 miliardi: circa il 70 per cento. E, invece, nella recente ripartizione prevista dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) ne sono stati previsti solo il 40. Per molti si tratta di una vera beffa.Il dibattito è molto acceso e, negli ultimi mesi, si è fatto notare più volte come le risorse in arrivo, nelle intenzioni della Ue, fossero appunto principalmente finalizzate a ridurre i divari regionali presenti nel nostro Paese. Sull'argomento si cercherà di fare chiarezza.All'iniziativa, promossa in collaborazioni con altre associazioni del territorio coratino, Cicres, Harambè, Extra Nos, Presidio del Libro, Casa della Poetessa, interverranno Corrado De Benedittis, sindaco di Corato, Michele Capriati, docente di Politica Economica UNIBA, Giovanni Capurso, presidente dell'ANPI Corato "Maria Diaferia", Eliseo Tambone, consigliere comunale e Tonino Marcone, docente di discipline economiche.Modererà Guido Catalano.Il Comitato direttivo della sezione ANPI di Corato auspica la massima partecipazione di tutta la cittadinanza.