Record di vaccini nell'Hub di Corato, 42mila dosi somministrate

Procede spedita la campagna vaccinale nell'Hub di Corato allestito negli spazi della palestra della scuola media "De Gasperi".Nella giornata appena trascorsa di venerdì 2 luglio si è raggiunto il record di 918 dosi somministrate.Stando agli ultimi dati ufficiali aggiornati all'1 luglio, nella nostra città sono state somministrate già 41.027 dosi di vaccino anti-Covid, di cui 27.713 prime dosi e 13.314 seconde dosi. Oltre 13mila, quindi, i coratini che hanno completato il ciclo vaccinale.Sommando i numeri giunti dal punto vaccinale di popolazione cittadino nella serata di ieri, Corato supera le 42mila somministrazioni posizionandosi fra i primi 5 comuni dell'area metropolitana, dopo Bari, per numero di vaccinazioni effettuate. Continua anche l'attività vaccinale a cura dei medici di Medicina generale.Un importante lavoro, quello effettuato quotidianamente all'interno del centro vaccinale cittadino, che gli operatori portano avanti malgrado le difficoltà dovute alle ondate di caldo degli ultimi giorni, che fa certamente ben sperare.Intanto, in tutta la Puglia sono 3.636.442 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi. Una campagna di immunizzazione che continua a mantenere un andamento sostenuto per assicurare prime e seconde dosi anche sul territorio di competenza della Asl Bari: il 94% degli over 80 e degli ultrasettantenni è stato vaccinato con almeno una dose, così come il 90% dei sessantenni. La copertura cresce in modo marcato anche tra i 50-59enni (prima dose all'83%) e tra i 40enni (73%). E ugualmente tra i più giovani la vaccinazione avanza: il 53% dei trentenni ha già ricevuto la prima dose, al pari del 39% dei 20-29enni e del 22% dei giovanissimi tra 12 e 19 anni.