Recuperata un’auto rubata in via Vecchia Bisceglie a Corato
Recuperata un’auto rubata in via Vecchia Bisceglie a Corato
Cronaca

Recuperata un’auto rubata in via Vecchia Bisceglie a Corato

Tempestivo intervento delle Guardie per l’Ambiente

Corato - venerdì 5 giugno 2026 10.14 Comunicato Stampa
Un'efficace operazione di tutela del territorio ha portato, nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 4 giugno 2026, al ritrovamento di un veicolo provento di furto nel comune di Corato. L'episodio si è verificato nell'ambito delle quotidiane attività di tutela ambientale, zoofila e di tutela del patrimonio naturale svolte dal personale dell'associazione "Guardie per l'Ambiente".

Intorno alle ore 18:30, una pattuglia dell'associazione stava percorrendo via Vecchia Bisceglie per un consueto monitoraggio ispettivo. Giunti nei pressi del canale a cielo aperto (l'infrastruttura destinata al convogliamento delle acque reflue provenienti dal depuratore comunale, un'area sensibile e spesso monitorata per prevenire scarichi illeciti o sversamenti abusivi) gli operatori hanno notato un'autovettura che si trovava ferma proprio al centro della carreggiata, ostacolando la normale circolazione.

A rendere la situazione ancora più sospetta è stato l'atteggiamento di alcuni individui presenti sul posto che, alla vista dell'auto di servizio e del personale in divisa, si sono allontanati repentinamente a piedi, facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

Ipotizzando che potesse trattarsi di un reato in corso o di un abbandono di rifiuti, le Guardie si sono avvicinate immediatamente al mezzo per metterlo in sicurezza e, contestualmente, hanno contattato la sala operativa della Questura per verificare la targa e i dati del veicolo. Nel corso della comunicazione con la Questura, i sospetti hanno trovato immediata conferma: l'auto è risultata essere provento di furto, denunciato presumibilmente poco prima. La centrale operativa della Polizia di Stato ha quindi inviato sul posto una volante, già in servizio di perlustrazione nella zona, per prendere in consegna il veicolo, effettuare i rilievi o rilevare indizi utili all'identificazione dei malviventi e avviare le procedure di restituzione al legittimo proprietario.

Questo episodio accende ancora una volta i riflettori sull'importanza cruciale del controllo capillare del territorio, anche nelle zone periferiche e rurali. La stretta sinergia e il canale di comunicazione diretto tra le associazioni di Guardie e le Forze dell'Ordine si confermano un gioco di squadra essenziale e un prezioso moltiplicatore di forze per la prevenzione e il contrasto della microcriminalità, garantendo una maggiore sicurezza a tutta la comunità locale.
  • auto rubata
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