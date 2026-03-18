Eventi
Referendum 2026: incontro a Corato sulle "Ragioni del Sì"
Appuntamento previsto venerdì 20 marzo
Corato - mercoledì 18 marzo 2026 10.11
In vista della consultazione referendaria prevista per il 22 e 23 marzo 2026 , il circolo locale di Fratelli d'Italia e il Comitato Cittadino "Sì Riforma" hanno organizzato un momento di approfondimento pubblico per illustrare le motivazioni a sostegno della riforma.
L'appuntamento è fissato per venerdì 20 marzo alle ore 18:30. L'incontro si terrà a Corato, presso la sede di Fratelli d'Italia situata in Via M.R. Imbriani, 44.
Il dibattito vedrà la partecipazione di:
L'appuntamento è fissato per venerdì 20 marzo alle ore 18:30. L'incontro si terrà a Corato, presso la sede di Fratelli d'Italia situata in Via M.R. Imbriani, 44.
Il dibattito vedrà la partecipazione di:
- Antonella Lella: Coordinatrice di Fratelli d'Italia per Bari e referente del Comitato "Sì Riforma" del capoluogo.
- Savino Arbore: In rappresentanza del Comitato Cittadino.
- Michele Quinto: Per il circolo locale di Fratelli d'Italia.
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