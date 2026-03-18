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Referendum 2026: incontro a Corato sulle "Ragioni del Sì"

Appuntamento previsto venerdì 20 marzo

Corato - mercoledì 18 marzo 2026 10.11
In vista della consultazione referendaria prevista per il 22 e 23 marzo 2026 , il circolo locale di Fratelli d'Italia e il Comitato Cittadino "Sì Riforma" hanno organizzato un momento di approfondimento pubblico per illustrare le motivazioni a sostegno della riforma.

L'appuntamento è fissato per venerdì 20 marzo alle ore 18:30. L'incontro si terrà a Corato, presso la sede di Fratelli d'Italia situata in Via M.R. Imbriani, 44.

Il dibattito vedrà la partecipazione di:
  • Antonella Lella: Coordinatrice di Fratelli d'Italia per Bari e referente del Comitato "Sì Riforma" del capoluogo.
  • Savino Arbore: In rappresentanza del Comitato Cittadino.
  • Michele Quinto: Per il circolo locale di Fratelli d'Italia.
L'incontro sarà moderato da Liliana Cazzato.
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