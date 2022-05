Si è tenuto nella mattinata di venerdì 20 maggio, nella sala giunta del Comune di Corato, il sorteggio dell'elenco degli scrutatori e delle relative riserve in occasione dei referendum costituzionali di domenica 12 giugno.La procedura si è svolta alla presenza del Sindaco, del Segretario generale, del dirigente del settore affari generalie dei componenti della Commissione elettorale comunale.Il sorteggio è avvenuto in diretta streming sulla pagina Facebook del Comune di Corato (link) I cittadini estratti a sorte dovranno confermare la loro partecipazione alle operazioni di voto.Per i referendum in ogni seggio elettorale sono previsti 3 scrutatori più un presidente (nominato dalla Corte d'Appello). Si voterà solo domenica 12 giugno dalle 7 alle 23 e lo spoglio delle schede per i referendum avverrà a seguire.Gli scrutatori e il presidente di seggio per il referendum e le elezioni comunali del 12 giugno 2022, oltre al compenso, hanno diritto all'assenza giustificata dal posto di lavoro: se sono dipendenti vengono pagati normalmente dall'azienda come se avessero lavorato. Inoltre per i giorni non lavorativi e quelli festivi che si passano al seggio si ha diritto a una giornata di riposo (permesso elettorale) di cui si può usufruire subito dopo la fine delle operazioni ai seggi. In alternativa si ha una giornata retribuita.Ciascuno scrutatore guadagnerà 192 euro (104 euro di "paga" base più 22 euro per ogni scheda in più rispetto alla prima), mentre il compenso presidente di seggio per il referendum a 5 schede sarà di 262 euro (130 euro più 33 euro di maggiorazione per i 4 quesiti in più).Uno scrutatore può rinunciare alla nomina del Comune solo per validi e giustificati motivi, come per problemi di salute o per un impedimento grave, che deve essere dimostrato. La comunicazione va fatta agli uffici entro 48 ore dalla notifica. Chi non si presenta al seggio rischia una sanzione che parte da 206 euro e arriva fino ai 516 euro.