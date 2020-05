Reinterpretare il Welfare locale, proposte e strumenti innovativi

Prosegue il ciclo di incontri on line proposti dal Patto Territoriale Nord Barese Ofantino, con lo scopo di analizzare lo scenario attuale e di immediato futuro su temi di fondamentale importanza come il "Welfare".Il calendario di incontri, incentrati in maniera particolare sul segmento degli "Scenari possibili", propone ora il terzo appuntamento, pensato per approfondire e disegnare scenari possibili di sviluppo delle politiche di welfare:incontro sul tema" con la partecipazione di Carmelo Rollo (Presidente regionale LegaCoop), Gianluca Budano (Cons. Pres. naz.le ACLI - Politiche della famiglia), Lucio D'Ubaldo (Direttore CDSC - ANCI-IFEL), coordinati da Irene Turturo (Responsabile Area Welfare dell'Agenzia per l'Occupazione del Patto Territoriale Nord barese/Ofantino).Per pianificare la ripartenza è necessario avere una visione umanistica e mettere al centro della ri-programmazione dei servizi, la "persona" e il suo sistema relazionale. In questo contesto il Terzo Settore ha un ruolo fondamentale nell'intercettare i bisogni e il cambiamento al fine di co-progettare servizi innovativi in piena applicazione del principio di sussidiarietà.Il programma di incontri organizzati dal Patto Territoriale ha visto nelle settimane precedenti, dibattiti sul tema dell'Marco Tribuzio – Direttore del Banco delle Opere di Carità di Bari, e sucon Nicoletta Teodosi (Presidente Cilap Eapn Italia), sempre coordinati da Irene Turturo.Puoi seguire la diretta su https://bit.ly/3bk94se o collegarsi con la pagina Fb del Patto Territoriale: https://www.facebook.com/pattoterritoriale/videos/658133871688288/