Rifiuti, le informazioni per lo smaltimento di oggi

Il caos legato alla cattiva comunicazione circa lo sciopero dei lavoratori del servizio ambientale ha indotto la SANB a pubblicare sulla propria pagina ufficiale (popolata da poco più di 600 seguaci) alcune informazioni per lo smaltimento dei rifiuti in questa giornata di sciopero.Una comunicazione che, per esigenze di igiene pubblica e decoro, condividiamo anche noi benché non interpellati in alcun modo dall'azienda.Si informano i cittadini di Corato che l'adesione all'annunciato sciopero nazionale del 30 giugno 2021 del compartoambientale è stata pressoché totale, pertanto:I Centri Comunali di Raccolta resteranno chiusi.I conferimenti di "PLASTICA E LATTINE" in calendario dalle 21:00 alle 23:00 del 29 giugno 2021 che sono stati comunque esposti ieri sera, e che non sono stati ritirati perché dalle ore 24:00 è scattata la giornata dell'annunciato sciopero, verranno rimossi nell'arco delle prossime 48 ore.I conferimenti dell'"UMIDO" in programma per questa sera dalle 21.00 alle 23.00 potranno essere effettuati perché verranno regolarmente ritirati nella notte tra il 30 giugno e 1° luglio 2021.La Direzione Aziendale SANB